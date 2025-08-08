Зоопарк Стара Загора организира лятна филмова вечер с прожекция на  анимацията „Цар Лъв”

Прожекцията е с начален час 20.30 ч. и ще се проведе пред образователния център

За първа година Зоопарк Стара Загора ще зарадва своите малки и големи посетители с незабравимо преживяване – лятно кино на открито сред зеленината и животинския свят на парка.

На 23 август (събота) 2025 г. посетителите, решили да направят своята разходка в Зооградината до часът на затваряне – 19.00 часа ще могат да се насладят на една от най-обичаните класики на всички времена – „Цар Лъв“. Прожекцията е с начален час 20.30 ч. и ще се проведе пред образователния център.

„Животните са нашите най-добри домакини, а природата – най-добрата сцена. Каним всички да се потопят в магията на киното. Създаването на спомени с най-близките е това, което ни помага да преодоляваме и най-трудните моменти. Нека създадем заедно този незабравим спомен“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на старозагорския зоопарк.

Посетителите ще могат да се насладят на филма в изключително вълнуваща обстановка – под звездите, заобиколени от величествени дървета, вечерния покой на животните и уникалната атмосфера на парка.

Организаторите приканват всички, които желаят да гледат лятното кино, да планират посещението си така, че да влязат в зоопарка преди 19.00 ч., тъй като след този час входът ще бъде затворен.

Зоопарк Стара Загора кани всички любители на киното и природата да се присъединят към тази специална вечер под звездите.

