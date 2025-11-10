понеделник, ноември 10, 2025
Последни:
Региона

Зоопарк Благоевград с мерки за опазване на мечките и с крачка напред към своето развитие

Редактор

Ветеринарномедицинска процедура и прилагане на контрацептивни мерки при мъжките мечки Янчо и Борко бе извършена през октомври в зоопарка в Благоевград.

Инициативата е реализирана чрез съвместните усилия на Община Благоевград, Зоопарк Благоевград и международната организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ (FOUR PAWS), която повече от  десет години целенасочено и ангажирано работи по въпросите, свързани със зоологическите градини в България.

Ветеринарномедицинската процедура беше извършена с участието на екип на зоопарка, д-р Светослав Димитров и опитния специалист на ЧЕТИРИ ЛАПИ д-р Марк Гьолкел и в присъствието на представител на ОДБХ-Благоевград. Тя премина без усложнения, мечоците са в добро здравословно състояние и се чувстват отлично.

Мерките за контрол на размножаването целят осигуряване на възможно най-добрата грижа за животните, предотвратяват риска от размножаване на близкородствени животни, гарантират, че няма да се родят още мечки, за които няма да е възможно да се осигури подходяща среда и изпълняват предписанието на Министерството на околната среда и водите.

Община Благоевград и Зоопарк Благоевград благодарят за подкрепата и съвместната работа на Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ.

В момента в Зоопарка живеят три мечки – двете мъжки Янчо и Борко и женската Калина, за които се полагат постоянни грижи.

Паралелно с грижите за животните, Община Благоевград стартира първите стъпки по реализирането на 10-годишен план за развитие на зоологическата градина – План за развитие на Зоопарк Благоевград 2025 – 2034 г., съфинансиран от ЕС по ОП „Околна среда“ 2021-2027 г., който предвижда превръщане на Зоопарк – Благоевград в значим местен център за обучение, възпитание и опазване на природата

Припомняме, че през 2024 г. екипът на кмета Методи Байкушев възложи на специалисти разработването на стратегия за разширяване на зоопарка и превръщането му в „Гора на мечките и вълците“, която отговаря на европейските стандарти за хуманно отношение към животните.

Разработването на Стратегията дава възможност на Общината да кандидатства с инвестиционен проект за външно финансиране на ремонта/реконструкцията на Зоопарка по ОП „Околна среда“ 2021-2027 г. Предстои това да се случи до края на 2025 г.

Снимки (кредит: @FOUR PAWS| Svilen Nachev)

Интересно от мрежата

Вижте още

Областният управител на Видин е домакин на национална конференция, посветена на 110 години от началото на Първата световна война

Редактор

Община Разград въвежда електронен прием за детските градини

Редактор

Приключиха дейностите по два от договорите за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в Свищов

Редактор

Pin It on Pinterest