Знеполският епископ Мелетий отслужи Молебния канон към Майката Божия в столичния храм „Св. Седмочисленици“

С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил Негово Преосвещенство Знеполският епископ Мелетий – ректор на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ отслужи полагащия се Молебен канон към Майката Божия в столичния храм „Св. Седмочисленици“.

Той съслужи с храмовото духовенство и ставр. ик. Кирил Дидов – духовен надзорник на Софийска епархия, а молитвено участие в богослужението взеха Техни Преосвещенства Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Св. Синод и Браницкият епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит.

„Днес е последният ден, в който се събираме около иконата на Пресвета Богородица, за да изпеем Молебния канон според установения в нашата Православна църква устав. Това е и последният ден от едно пътуване, което започнахме преди две седмици и което посвещаваме на родилата Христа – на Божията майка“, каза в словото си епископ Мелетий.

Той допълни, че в продължение на тези две седмици, в които вярващите православни християни са постили и са се молили, са имали в своите мисли и молитви образа и делото на Майката Божия. „Едно от тези неща бе да съпреживяваме последните дни на Пресвета Богородица, защото тези дни на пост са свързани и с нейното успение и отхождане от този свят, и преселването й във вечния живот. Този пост тематично е свързан с последните дни на Пресвета Богородица. Този пост ние свързваме с Божията майка, с нейното място в нашия живот. Божията майка като образец, пример, вдъхновение, насърчение и указание за нашия личен живот“, каза още епископ Мелетий.

Негово Преосвещенство изтъкна и това, че в тези дни, когато се молим с Молебния канон отправяме поглед и към себе си, „за да видим колко много бедствия, колко много тревоги са ни сполетели и че от всички тези беди може да ни спаси Пречистата дева Мария“.

„Две седмици ние чуваме в евангелието, което се чете на Молебния канон думите на света Елисавета: „Блажена е, която е повярвала“. Божията майка е първият вярващ човек. Божията майка Мария е образец за най-простото, но и за най-сложното нещо в нашия живот – вярата. Ние често сме склонни, уви, и това най-простичко и най-важно нещо наречено вяра да го изкривим, да го прекроим по нашите немощи – духовни, умствени, сърдечни. През тези няколко дни ние виждаме, че да вярваш за много хора означава да си лекомислен и да не се ползваш от дара на разума“, каза епископ Мелетий, който в края на своето слово пожела по-често да прибягваме в молитва към Света Богородица и радостно да посрещнем Успение Богородично, който по думите му е летният великден.

Десетките православни християни, които молитвено съучастваха на канона, се поклониха и на образа на Майката Божия, донесен специално в храма за богослужението.

Текст, снимки и видео: Ангел Карадаков

