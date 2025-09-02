ЗЛАТО ЗА ДАНИЕЛ ПЕШКОВ ОТ СКИ КЛУБ „БАНСКО“ НА РОЛКОВИ СКИ В ГЪРЦИЯ
През изминалия уикенд в Метсово, Гърция, се проведе Балканската купа по ски бягане на ролкови ски. Националният състезател на СК „Банско“ – Даниел Пешков, се представи отлично и завоюва златните медали във всички дисциплини.
В рамките на трите състезателни дни, Пешков спечели първото място в следните дисциплини:
🥇Спринт
🥇Индивидуално на 6 километра класически стил
🥇Индивидуално на 5 километра свободен стил
Това е поредното доказателство за отличната форма и подготовка на българския състезател.
Даниел Пешков продължава с усилената си подготовка и планира участие в предстоящите стартове от Държавния календар и Балканската купа.