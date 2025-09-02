вторник, септември 2, 2025
ЗЛАТО ЗА ДАНИЕЛ ПЕШКОВ ОТ СКИ КЛУБ „БАНСКО“ НА РОЛКОВИ СКИ В ГЪРЦИЯ

През изминалия уикенд в Метсово, Гърция, се проведе Балканската купа по ски бягане на ролкови ски. Националният състезател на СК „Банско“ – Даниел Пешков, се представи отлично и завоюва златните медали във всички дисциплини.

В рамките на трите състезателни дни, Пешков спечели първото място в следните дисциплини:

🥇Спринт

🥇Индивидуално на 6 километра класически стил

🥇Индивидуално на 5 километра свободен стил

Това е поредното доказателство за отличната форма и подготовка на българския състезател.

Даниел Пешков продължава с усилената си подготовка и планира участие в предстоящите стартове от Държавния календар и Балканската купа.

