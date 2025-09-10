„Златните момчета“ от Труд дублираха титлата на републиканското по плажен хандбал
Отборът по плажен хандбал на Труд спечели за втора поредна година титлата на държавното първенство при момчетата до 13 години.
Надпреварата се проведе между 5 – 7 септември в Приморско. Държавното първенство бе съчетано и с финалите при момчета и момичета до 15 години.
Възпитаниците на треньорите Николай Нейчев и Христо Кутев спечелиха всичките си срещи с тотална доминация. Момчетата от Труд не дадоха и полувреме на своите съперници от „Раховец“ (Горна Оряховица), „Добруджа“ (Добрич) и „Локомотив“ (Горна Оряховица). На финала за втора поредна година се изправиха срещу „Асти“ (Хасково).
Първото полувреме завърши с 11 точки разлика за Труд, а второто полувреме с четири и затвърдиха доминацията си с втора титла.
„Отлично представяне на всички състезатели. Всички сме много щастливи, че защитихме титлата си. Тази година освен, че отново нямахме загуба, нашите играчи не загубиха и полувремената по точки. Децата положиха много труд и старание в подготовката за републиканското, което им се отблагодари със златните медали“, заяви треньорът Николай Нейчев.
Хандбалистите на Труд взеха и няколко индивидуални награди. Петър Петранов получи отличие за най-резултатен играч при 13-годишните. Димитър Кутев бе избран в идеалния отбор при 13-годишните. При 15-годишните отборът на ХК „Труд“ заложи на същите състезатели. Въпреки че бяха с две и три години по-малки от своите противници, те успяха да спечелят шесто място от десет отбора. Алекс Христов бе избран в идеалния отбор при 15-годишните.
Успоредно с държавното първенство отборите на ХК „Труд“ между 8 – 13 години направиха подготвителен лагер на базата на ММЦ – Приморско. В продължение на пет дни те се подготвяха за новия сезон в зала.
Отборите на Труд ще участват в осем различни възрастови групи през сезон 2025/2026 година. С двуразови тренировки и много странични занимания всички деца останаха изключително доволни и заредени от лагера.
„Благодарим на кмета на Община Марица Димитър Иванов и на заместник-кмета по спорт Николай Стаматов за оказаната помощ към нашия клуб да участва на републиканското първенство и да проведе лагер в Приморско. Купата и златните медали са само част от нашата благодарност към ръководството на общината“, посочи Николай Нейчев.