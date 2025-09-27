Златен приз за Чирпан за „Утвърдена дестинация за събитиен туризъм“
Община Чирпан бе удостоена със златен приз за „Утвърдена дестинация за събитиен туризъм 2025“ от списание „Дестинация България“.
Отличието бе връчено на кмета Ивайло Крачолов по време на тържествена церемония в Централния военен клуб в София, посветена на Световния ден на туризма.
„Чирпан е в сърцето на България, с богата история, бит и култура. В нашия край се правят едни от най-хубавите вина в страната. Преди пет години, когато започнахме да говорим за туризъм, ни гледаха с недоверие. Днес имаме прекрасни фестивали и събития. Благодаря на екипа на министър Боршош за подкрепата и на списание „Дестинация България“, че забелязват и по-малките общини, като нашата, за която тази оценка е изключително ценна“, заяви кметът при получаването на наградата.
В рамките на церемонията списание „Дестинация България“ отличи общини, мениджъри, инвеститори, туристически обекти и услуги, показали високи резултати и устойчивост в развитието на българския туризъм. Сред критериите за оценка бяха професионален мениджмънт, иновации, успешни проекти и разширяване на пазарното присъствие.
Събитието събра заместник-министъра на туризма Павлин Петров, депутати, представители на местната власт, туристическия бизнес, медии и браншови организации.
„Благодаря на колегите от администрацията, на нашите партньори и спомоществуватели, с които реализираме целогодишна програма и привличаме туристи в Чирпан. Вярвам, че скоро ще достигнем 100 хиляди посетители годишно. Това е напълно възможно“, допълни кметът Ивайло Крачолов.
На церемонията присъства и експертът по туризъм Таня Георгиева, която миналата година бе отличена от „Дестинация България“ за принос в утвърждаването на туристическия продукт на общината.