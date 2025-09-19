Зелената зона“ във Варна започва да работи на 20 ноември

Зоната ще работи от 09:00 до 19:00 ч. в делнични дни, като разрешеният престой е до 5 часа

В Двореца на културата и спорта е разкрит нов център за обслужване на абонати, заявления се приемат и онлайн

Със старта на „Зелената зона“ за улеснение на гражданите ще има функция за „разскобване“ и заплащане онлайн в мобилното приложение Mpark

От 20 ноември 2025 г. във Варна започва да функционира новата зона за платено паркиране „Зелена зона“. От тази дата потребителите ще бъдат таксувани чрез изпращане на SMS на номер 1353 или чрез мобилното приложение Mpark. Това съобщи на пресконференция заместник-кметът Илия Коев. По негови думи двумесечният гратисен период се дава, за да могат гражданите спокойно да подадат документите си за абонамент. В това време ще се извършва засилен превантивен контрол за неправилно паркирани автомобили.

От днес започва приемането на документи на граждани и фирми в обхвата на зоната, допълни директорът на Общинското предприятие „Общински паркинги и синя зона“ Добромир Арнаудов. Заявления за локално платено паркиране се приемат онлайн, както и на място в два пункта.

На сайта на предприятието – varnaparking.bg, е обособен портал за абонаменти (в горния десен ъгъл на страницата). При онлайн подаването не е необходим електронен подпис и лична карта. Прилагат се сканирани (или на снимка) нотариален акт и голям талон на автомобил (или малък талон – двустранно).

Документи се приемат и в двата центъра за административно обслужване – на ул. „Александър Рачински“ 29 и в новооткрития офис в Двореца на културата и спорта. Работното време на офисите е от 8:30 до 17:30 ч. в делнични дни.

„Зелената зона“ ще работи в делнични дни от 9:00 до 19:00 ч., като максималният престой ще бъде до 5 часа без прекъсване. Таксата за кратковременно паркиране е 1 лв. на час чрез SMS или мобилното приложение. С Mpark има възможност за заплащане на 30 минути престой – 0,50 лв. или 16 лв. за целия ден. За живущите абонаментът е 5 лв. на месец за първи автомобил или 55 лв. за година (110 лв. за втори), за търговците – 100 лв. месечно, а за служебен абонамент – 250 лв. месечно.

Заместник-кметът Илия Коев отбеляза, че през двата месеца до 20 ноември гражданите няма да бъдат таксувани и санкционирани, но инспекторите ще осъществяват засилен мониторинг за неправилно паркирани автомобили. През това време ще се извърши и рехабилитация на уличната мрежа в обхвата на зоната, ще се възстанови маркировката, която е в гаранция, както и знаците, обясни Тихомир Тимов, директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ в Община Варна.

Общият брой на паркоместата в зоната е малко над 10 200, като са обособени 580 места за хора с увреждания. Проектът предвижда и изграждане на зарядни станции за електромобили, планирани за 2026 г., каза още Арнаудов. Той напомни, че електромобилите паркират безплатно както в „Синя“, така и в „Зелена зона“.

Обособената „Зелена зона“ включва 7 подзони между бул. „Васил Левски“ и „Синя зона“ със следните граници:

Подзона 1: Между бул. „Сливница“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Отец Паисий“ и ул. „Девня“.

Подзона 2: Между бул. „Владислав Варненчик“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Г. Бенковски“.

Подзона 3: Районът около ж.к. „Чайка“ – между бул. „8-ми Приморски полк“, бул. „Левски“ и Морската градина.

Подзона 4: Районът около Окръжна болница – между бул. „Цар Освободител“, бул. „Левски“ и ул. „Прилеп“.

Подзона 5: Между бул. „Христо Ботев“, бул. „Сливница“ и бул. „Левски“.

Подзона 6: Районът около „Лятно кино Тракия“ и „Кайсиева градина“ – до границата на бул. „Левски“.

Подзона 7: Жилищните зони около ул. „Струга“, „Кракра“ и прилежащите междублокови пространства.

За улеснение на гражданите едновременно със старта на „Зелена зона“ ще бъде въведена и нова функция в мобилното приложение Mpark – онлайн заплащане за „разскобване“. По данни на предприятието ежедневно в „Синя зона“ се поставят между 180 и 200 скоби, а новата услуга ще позволи бързо и удобно освобождаване на автомобилите, допълни Арнаудов.

Проектът за реализирането на „Зелената зона“ е на стойност до 12,2 млн. лв. с ДДС и се финансира чрез заем от „Регионален фонд за градско развитие“ и „Банка ДСК“ и е наследен от предходното управление. Финансовите средства за изпълнението му са усвоени още преди няколко години, обясни още Тимов.

