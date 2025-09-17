„Зелен билет“ на 19 септември – пътуваме безплатно в Габрово!

В рамките на Европейската седмица на мобилността, Община Габрово и Общински пътнически транспорт – Габрово отново обединяват усилия, за да насърчат устойчивото придвижване и отговорното отношение към градската среда.

На 19 септември, петък, по повод Деня без автомобили, всички линии на градския транспорт в Габрово ще бъдат безплатни – благодарение на инициативата „Зелен билет“, която дава възможност на габровци и гостите на града да се придвижват свободно и екологично през целия ден.

Темата на Европейската седмица на мобилността за 2025 г. е „Мобилност за всички“ – послание, което поставя акцент върху достъпността, равнопоставеността и качеството на живот в градска среда. Тази тема напълно съвпада с усилията на Община Габрово, която през тази година получи нови електрически автобуси по проект за модернизация на градския транспорт. Те са безшумни, с нулеви емисии, удобни за всички пътници – включително хора с ограничена мобилност – и са реална стъпка към по-зелено и достъпно бъдеще.

Изследвания показват, че преминаването от личен автомобил към обществен транспорт може да намали емисиите на CO₂ с до 50% на ден. Само един човек, избрал автобус вместо кола, спестява около 2.6 кг CO₂. Представете си ефекта, ако всички го направим – поне за един ден.

Затова на 19 септември Ви каним: Оставете автомобила си. Изберете градския транспорт. Бъдете част от трансформацията на нашия град.

Избирайки „зеления билет“, подкрепяте инициативи за устойчиво развитие, спестявате средства, време и енергия – и допринасяте за по-чист въздух и по-добро здраве за всички.

