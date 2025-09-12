Здравните карти на децата са вече електронни, въпреки това остава временна възможност документит е да се предоставят и на хартиен носител

Медицинските специалисти в здравните кабинети на детските градини и училищата вече могат да работят с електронната система edu.his.bg, която съдържа информация от проведените през годината профилактични прегледи на децата, съобщават от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Русе.

От там обясняват, че системата позволява на медицинските лица да виждат данните за децата и учениците, но само в учебното заведение, в което работят. От своя страна областният управител Драгомир Драганов обясни, че благодарение на електронните профилактични здравни карти няма да се налага родители и деца да носят документи на хартия в училище. Въпреки това на този етап временно остава възможността документите да се предоставят и на хартиен носител. Ако допреди родителите са получавали документа на хартия и е трябвало да го предават на здравните специалисти в училището или детската градина, то сега това вече не е задължително, обясни Драганов. От РЗИ допълват още, че всички деца, които са минали здравно-профилактични прегледи след 12 януари тази година, няма да се налага да предоставят бележки, защото информацията ще бъде получена електронно в училището или детската градина. Драганов обаче отбеляза, че е много важно родителите да знаят, че новата дигитална услуга по никакъв начин не означава дистанционно издаване на документи, като посещението в кабинета на общопрактикуващия лекар остава задължително.

В началото на месеца близо 2000 медицински специалисти са преминали обучения, организирани от „Информационно обслужване“ АД, за работа с електронната система. При необходимост е създадена организация за провеждане на допълнителни обучения през септември, като е изготвено и Ръководство за работа със системата. Такова обучение се проведе миналата седмица и в Русе. Системата осигурява достъп единствено до данните за ръст, тегло, индекс на телесна маса, обиколка на гръден кош, алергии, проведени имунизации, както и контакти на личния лекар и настойник на детето. Учителите нямат достъп до тези данни, а родителите могат да ги виждат чрез мобилното приложение „еЗдраве“.

Припомняме, че електронна услуга премахва нуждата родителите да предоставят на хартия личната здравно-профилактична карта при започване на учебната година. Отпада и изискването за носене на т.нар. контактни бележки. Данните от тях са налични в системата, а достъп до нея имат единствено медицинските специалисти в учебните заведения чрез квалифициран електронен подпис.

