„Заведения за социални услуги“ организира информационни срещи за възрастните хора в Габрово, посветени на предстоящото въвеждане на еврото и актуални за тяхното здраве теми.

На 29 август от 11:00 часа в „Дневен център за стари хора“ ще се проведе разяснителна среща с представител на Териториално поделение на НОИ в Габрово, по повод предстоящото от 1 януари 2026 г. влизане на България в еврозоната и следващите от това промени в изплащането на всички видове пенсии и обезщетения. Хората от третата възраст ще могат да научат повече за превалутирането на пенсиите и предотвратяване на възможностите за злоупотреби с тяхното доверие.

На 09 септември от 09:30 часа в „Клуб на пенсионера – Габрово“ експерти от РЗИ – Габрово ще представят мобилното приложение еЗдраве, което дава достъп на гражданите до личното им пациентско досие с всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравноинформационна система.

На 17 септември от 13:00 часа в „Клуб на пенсионера – Габрово“ ще се състои дискусия за контрола на кръвната захар при хората с диабет и хипертония.

