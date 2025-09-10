Завършване на ключови улици и ремонт на плувния басейн в кв. „Еленово“ сред приоритетите за Община Благоевград

През октомври предстои да започне належащият ремонт на сградата на закрития плувен басейн в кв. „Еленово“.

Дейностите се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи кметът на община Благоевград Методи Байкушев на пресконференция днес.

На среща на Общината с родители и треньори от спортните клубове, които ползват съоръжението вчера, е представена създадената организация за тренировките през периода на ремонта – осигурен е топъл басейн за трениращите, 22-местен автобус на 3 курса ще превозва децата от клубовете от понеделник до петък.

Ремонтът ще обхване енергийно обновяване на сградата – от клас „Б“ към клас „А“, нова ефективна вентилация, топлоизолация, нова дограма, нови отоплителни системи + сградна автоматизация, ремонт на съблекални и прилежащи помещения.

По време на пресконференцията кметът Методи Байкушев засегна ремонтите на улици в централна градска част, финансирани по Програмата на МРРБ.

„Разбираме неудобствата, които ремонтите причиняват на гражданите и бизнеса. Те се изпълняват по програма на МРРБ, финансирана от държавния бюджет, и всички общини очакват плащания, за да могат строителите да приключат работа“, заяви той.

Исканията за финансиране, изпратени до МРРБ, са 57 на обща стойност 9 761 592 лв. от тях получени са 2 400 978 лв. Към момента Община Благоевград очаква плащания в размер на над 7 млн. лева, като най-спешни за завършване са улиците зад сградата на Операта.

