Завършиха срещите от общинското първенство по футбол от Ученическите игри

От 22 октомври до 11 ноември година в град Бургас на игрището на ВХТИ се проведе общинско първенство по футбол за 5.-7. клас (момчета), 8.-10. клас (юноши) и 11.-12. клас (юноши) от Ученическите игри за 2024/2025 година.

В първенството участваха 47 представителни отбори от различни учебни заведения на Община Бургас. Бяха изиграни 81 срещи.

Отборите бяха разпределени на групи, за да определят крайното класиране.

Първенството премина при добра организация и ред , под ръководството на съдии от бургаската съдийска колегия по футбол, като се получи следното класиране:

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

5.-7. клас, момчета

І м я с т о – ОУ „Антон Страшимиров“

І І м я с т о – ОУ „Васил Априлов“

8.-10. клас, юноши

І м я с т о – ПГ по транспорт

ІІ м я с т о – ПГРЕ „Г. С. Раковски“

11.-12. клас, юноши

І м я с т о – ПМГ „Акад. Н. Обрешков“

ІІ м я с т о – ПГМЕЕ



На класиралите се на първо и второ място в крайното класиране отбори са връчени купи.

Изказваме специални благодарности на ръководството на Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Петър Алексиев – президент на ФК „Звездичка“, че позволиха безвъзмездно ползване на игрището за провеждане на всички мачове.

