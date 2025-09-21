Завърши традиционният предсезонен турнир по баскетбол „Русчукъ 2025“

През уикенда в зала „Дунав“ се проведе традиционният предсезонен баскетболен турнир „Русчукъ 2025“. Организатор на спортното събитие бе СКБ „Дунав – Русе – 2016“ със съдействието на Община Русе.

В първия ден на надпреварата сили премериха момичетата до 14 години. С две победи първо място и златните медали завоюваха баскетболистките на „Доростол“ – Силистра. Сребърните отличия спечели отборът на „Дунав – Русе – 2016“, а трети се класира „Светкавица“ – Търговище.

Във втория ден се състезаваха момчетата до 14 години. В турнира се включиха домакините от „Дунав – Русе – 2016“, „Локомотив“ – Горна Оряховица и румънските отбори „Laguna Sharks“ – Букурещ и „Primo Megaball“ – Питещ.

В оспорван първи полуфинал „Laguna Sharks“ победи „Дунав – 2016“, а във втория „Primo Megaball“ се наложи над „Локомотив“. В мача за третото място русенските момчета записаха категорична победа срещу „Локомотив“, а във финала „Laguna Sharks“ надделяха над „Primo Megaball“ и заслужено грабнаха купата.

Заместник-кметът на община Русе Димитър Недев поздрави всички участници за спортсменската игра и им връчи отличията и трофеите. Той се обърна към младите състезатели с думите:

„Показахте, че баскетболът не е само състезание, а и приятелство, упоритост и работа в екип. Бъдете горди с усилията си и продължавайте да се развивате – защото спортът ви учи на дисциплина, честност и уважение”, отбеляза Недев и пожела на състезателите още много победи и радост от играта.

Facebook

Twitter



Shares