Завърши поредният детски футболен турнир Хасково къп 2025

Футболът е магия – там, където детските мечти растат, характерът се калява, а сърцата бият в един ритъм.

„Завърши поредният детски футболен турнир Хасково къп. В него участваха над 500 малки бойци, които играха с душа, падаха, ставаха и продължиха, защото шампионите се раждат там, където никой не се отказва“.

С тези думи съорганизаторите на големия футболен турнир за деца HASKOVO CUP 2025 от Сдружение „Спортни турнири-бъдещи шампиони“ описват футболните преживявания на бъдещите звезди на България и заявяват:

Благодарим от сърце на треньорите — те са хората, които не просто учат играта, а възпитават дух. Благодарим на родителите — за вярата, подкрепата и силата, с която стоите до децата си във всяка тяхна стъпка. И огромна благодарност към Община Хасково — за домът на спорта, за отличните условия и за това, че давате сцена, на която мечтите оживяват. Турнирът приключи, но емоцията остава. Спомените, битките, усмивките и сълзите — всичко това гради бъдещето на нашите малки герои. Браво, шампиони! Пътят е пред вас! Пожелаваме на всички здраве, смелост, вдъхновение и безкрайни победи — на терена и извън него! От екипа на „Спортни турнири – Бъдещи шампиони“ — благодарим ви, гордеем се с вас и… до нови срещи!

Детският футболен шампионат беше организиран от Община #Хасково, БФС и „Спортни турнири – Бъдещи шампиони“ и събра в Хасково над 500 бъдещи футболни #звезди от цялата страна.

