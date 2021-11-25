Завърши конкурсът по случай Освобождението на град Етрополе

Конкурсът за стихотворение и детска рисунка, организиран от Общината по повод отбелязването на 144 години от Освобождението на град Етрополе завърши.

В него се включиха 82 участници, разпределени в различни възрастови групи.

Комисия от Община Етрополе разгледа постъпилите творби и произведения и класира най-добрите от тях, както следва:

В категория рисунка, ученици 1-4 клас

I място – Владимир Михайлов, 4.в клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

I място – Калина Маринова, 3.б клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

II място – Цветиана Дерменджиева, 4.г клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

III място – Сияна Иванова – 4.в, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

III място – Ивияна Тодорова, 3.б клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

В категория рисунка, ученици 5-7 клас

I място – Анита Стоянова, 6.б клас, СУ „Христо Ясенов“- Етрополе

I място – Ивалена Цветанова, 5.а клас, ОУ „Христо Ботев“ – Етрополе

В категория стихотворение, ученици 1-4 клас

I място – Лъчезар Станчев, 4.г клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

II място – Красимира Симеонова 4.г клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

III място – Ивелин Томов, 4.г клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

В категория стихотворение, ученици 5-7 клас

I място – Георги Георгиев, 5.а клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

II място – Стефан Славов, 6.б клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

III място – Мария Нинова, 6.б клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

Всички участници ще получат грамоти за участие, а класираните на първо, второ и трето място – специални награди, които ще бъдат предадени на класните им ръководители.

Благодарим на всички, взели участие в конкурса!

Очаквайте наградените творби и произведения на страницата на Община Етрополе във Facebook.