Завърши конкурсът по случай Освобождението на град Етрополе
Конкурсът за стихотворение и детска рисунка, организиран от Общината по повод отбелязването на 144 години от Освобождението на град Етрополе завърши.
В него се включиха 82 участници, разпределени в различни възрастови групи.
Комисия от Община Етрополе разгледа постъпилите творби и произведения и класира най-добрите от тях, както следва:
В категория рисунка, ученици 1-4 клас
I място – Владимир Михайлов, 4.в клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе
I място – Калина Маринова, 3.б клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе
II място – Цветиана Дерменджиева, 4.г клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе
III място – Сияна Иванова – 4.в, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе
III място – Ивияна Тодорова, 3.б клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе
В категория рисунка, ученици 5-7 клас
I място – Анита Стоянова, 6.б клас, СУ „Христо Ясенов“- Етрополе
I място – Ивалена Цветанова, 5.а клас, ОУ „Христо Ботев“ – Етрополе
В категория стихотворение, ученици 1-4 клас
I място – Лъчезар Станчев, 4.г клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе
II място – Красимира Симеонова 4.г клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе
III място – Ивелин Томов, 4.г клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе
В категория стихотворение, ученици 5-7 клас
I място – Георги Георгиев, 5.а клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе
II място – Стефан Славов, 6.б клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе
III място – Мария Нинова, 6.б клас, СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе
Всички участници ще получат грамоти за участие, а класираните на първо, второ и трето място – специални награди, които ще бъдат предадени на класните им ръководители.
Благодарим на всички, взели участие в конкурса!
Очаквайте наградените творби и произведения на страницата на Община Етрополе във Facebook.