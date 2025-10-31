Завърши информационната кампания „ЕВРОПЕЙСКА ПОДКРЕПА ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В НАШИЯ РЕГИОН“

Областният информационен център – Силистра успешно приключи поредицата от информационни срещи под надслов „ЕВРОПЕЙСКА ПОДКРЕПА ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В НАШИЯ РЕГИОН“, проведени в периода от 22 до 31 октомври 2025 г.

Инициативата имаше за цел да представи възможностите за европейско финансиране в сферата на образованието през 2025 г., както и реализираните проекти, допринесли за модернизиране на учебната среда и повишаване на качеството на образованието в област Силистра. Събитията бяха проведени във всички общини от областта, като събраха представители на училища, читалища, общински администрации, педагогически и непедагогически специалисти.

През периода 2007–2025 г. в област Силистра са реализирани над 80 проекта, финансирани с европейски средства чрез различни програми и фондове в сферата на образованието. По данни от публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020), общият размер на вложените средства надхвърля 36,2 млн. лв., като повече от 34 млн. лв. са насочени към модернизиране на образователната инфраструктура. Допълнително, по Националния план за възстановяване и устойчивост са инвестирани над 18,5 млн. лв. за изграждане на 44 STEM центъра в училищата от региона и за създаване на Център за високи постижения в професионалното образование.

По време на срещите експертите от ОИЦ – Силистра представиха актуалните отворени процедури по Програма „Образование“ 2021–2027:

• „Превенция и предотвратяване на тормоза и насилието в училище“, насочена към създаване на по-благоприятна училищна среда и развитие на умения за медиация, работа с родители и местни общности.

• „Достъп на уязвими групи и непедагогически персонал до висше образование“, предоставяща подкрепа за ученици и младежи от уязвими групи, образователни медиатори и помощник-учители за придобиване на висше образование.

• „Подкрепа за ученици с таланти“, насърчаваща деца и ученици да развиват способности в областта на STEM, изкуства, култура, спорт и чужди езици, чрез допълнителни занимания за подготовка, както и чрез провеждане на лагери, състезания, академии и осигуряване на стипендии.

• „Образователни маршрути за иновативно учене извън училище“, в рамките на която ще се реализират учебни пътувания и практически дейности в различни тематични области – история, природа, изкуства и др.

• „Подобряване качеството на общото образование чрез компетентностния модел“, насочена към повишаване на ефективността на обучението и развитието на ключови компетентности.

• „Достъп до образование за всяко дете“ за подкрепа на механизма за обхващане и включване на деца и ученици в образователната система и превенция на отпадането от училище.

Кампанията спомогна за по-добра информираност на местните заинтересовани страни относно възможностите за европейско финансиране и създаде условия за диалог между образователни институции, общини, неправителствени организации и читалища. В рамките на събитията бе проведено и анкетно проучване за измерване на необходимостта от обучения за работа с електронната система за подаване и отчитане на проекти – ИСУН 2020. На база получената обратна връзка, ОИЦ-Силистра ще организира в началото на следващата година обучителни срещи, насочени към повишаване на практическите умения за работа със Системата, с цел улесняване на кандидатстването и изпълнението на проекти с европейско финансиране.

Инициативата се реализира в рамките на проект „Функциониране на Областен информационен център – Силистра“, договор № BG16RFTA001-1.006-0004-С02 по Програма „Техническа помощ“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

