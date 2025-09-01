понеделник, септември 1, 2025
Региона

Завърши 16-то издание на Банско Опера Фест

Редактор

С блестяща оперна гала, пред хилядна публика на централния площад, в съботната вечер завърши едно от най-впечатляващите и успешни издания на Банско Опера Фест.

В продължение на три дни, гостите и жителите на Банско имаха възможност да се насладят на завладяващата оперна музика и мюзикъл в изпълнение на оркестъра, най-добрите певци и млади надежди на Държавна опера Варна. Силното начало бе дадено от приказния мюзикъл „Аладин“ с режисьор Петко Бонев и с аранжимента и диригентството на Страцимир Павлов. Във втората фестивална вечер подаръкът за публиката в Банско бе шедьовърът на Джузепе Верди „Риголето“, поставена от режисьора Сребрина Соколова и диригента Светослав Борисов. В заключителната гала вечер, на сцената под звездите в Банско пяха солистите на Варненската опера и италианският тенор Уго Таркуини. Те възхитиха публиката с едни от най-известните оперни арии, след които аплодисментите дълго не стихваха.

Освен като продължителност, Банско Опера Фест изненада почитателите си с оперни и театрални точки на различни места в града и с възможността публиката да се срещне със звездите от сцената.

