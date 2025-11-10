Заупокойна света литургия и панихида по повод дванадесет години от кончината на Неврокопския митрополит Натанаил в Гоце Делчев

Паметта на приснопаметния Неврокопски митрополит Натанаил ни събира за пореден път в Гоце Делчев, седалището на Неврокопска епархия, в дните преди 16 ноември – деня на неговото упокоение.

Всяка година хора от близо и далеч, които не сме се познавали и не сме знаели един за друг, но които по един или друг начин сме докоснати от живота му, идваме тук, за да се помолим за неговия покой и тишина, а и да споделим това духовно наследие, което ни е оставил, да се утешим и подкрепим взаимно във вярата и да виждаме растежа, укрепването на това познанство и единство, което той остави сред толкова много хора след себе си. Вярвам, че всеки един от нас е усетил този пламък, този огън, който гореше в дядо Натанаил“, каза в словото си Негово Светейшество Българският патриарх Даниил, който възглави заупокойната света Литургия и панихидата по повод дванадесет години от кончината на Неврокопския митрополит Натанаил в град Гоце Делчев.

Негово Светейшество съслужи с Техни Високопреосвещенства Великотърновския митрополит Григорий и Неврокопския митрополит Серафим, архим. Епифаний – протосингел на Неврокопска св. митрополия, архим. Севастиан – игумен на манастира Седемте престола, архиерейски наместници, свещеници от епархията и дякон Димитър Златинов.

„Типична, изключително характерна беше за дядо Натанаил ревността по Бога и Божието слово. Още на 16-годишна възраст тази ревност се прояви в него – с това, че остави дома си в ученическите си години и то във време на силен атеизъм заради комунистическата власт, която беше в силата си през онази 1968 г. Обществото беше поставено в едни рамки да отрича Бога – а този младеж реши да остави всички и да тръгне след Христос. Много важно за формирането му в онези дни е това, което е видял в енорията си в село Копривлен, която отец Костадин Къдрев и неговите предшественици бяха формирали като общност и живот. Разказвал ни е как мъже и жени са живеели тъй вярата, че единството на небесната и земната Църква се е проявявало не само скрито в душите им, но и чрез откровения и чрез Божията намеса на светците в живота на обикновените хора“, каза още в словото си патриарх Даниил и допълни: „Дядо Натанаил бе устроен да мине през много изпитания, в които той прояви голяма отговорност като монах, клирик, архиерей. Проявяваше я в каквото и послушание да му бе възложено. След завършването на висшето му богословско образование – той пожела да остане обикновен монах, йеромонах там, на Света Гора. Но Църквата му възложи други послушания, така че да бъде действително светилник, наставник на множество хора“.

В края на богослужението бе отслужена панихида, а след това и трисагий на гроба на Неврокопския митрополит Натанаил.

Припомняме, че митрополит Натанаил се престави пред Бога на 16 ноември 2013 г. Той водеше духовно Неврокопската епархия в продължение на деветнадесет години, като в това време я възстанови от появилия се в Църквата разкол, създаде неделни училища, детски летни лагери в Хаджидимовския манастир, социална кухня и още много полезни за Църквата и народа инициативи.

Текст, снимки и видео: Ангел Карадаков

