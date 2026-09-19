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Затварят за три месеца улица в бургаския ж.к. „Зорница“ заради основен ремонт

Недялко Тенев

Временна организация на движението влиза в сила от 09:30 часа на 21 септември

Улица в бургаския ж.к. „Зорница“ ще бъде затворена за движение на превозни средства за период от три месеца заради основен ремонт и изграждане на нови улични участъци.

Ограничението обхваща улицата между ОУ „Георги Бенковски“ и ДГ „Звездица – Зорница“, в участъка от ул. „Урал“ до ул. „Атанасовско езеро“.

Пътният участък ще бъде непроходим от 09:30 часа на 21 септември, като за времето на строителните дейности в района ще бъде въведена временна организация на движението.

От Община Бургас призовават водачите да се съобразяват с поставената пътна сигнализация и да използват определените обходни маршрути.

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