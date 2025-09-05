Затварят временно бул. „Васил Левски“ заради „Супер Рали Варна 2025″

На 7 септември (неделя) Варна ще бъде домакин на автомобилното шоу „Супер Рали Варна 2025″, което налага временна организация на движението в града.

От 07:00 до 17:00 ч. ще бъде преустановено преминаването на автомобили по бул. „Васил Левски“ в отсечката от кръстовището с бул. „Осми Приморски полк“ до кръстовището с бул. „Княз Борис I“. Ограничението важи и за превозните средства на градския транспорт. При възникване на необходимост, организаторът е задължен да осигури маршрут за движение на автомобили със специален режим на движение. Промяната в организацията на движение ще бъде осигурена от ОД на МВР – Варна.

От общинската фирма „Градски транспорт“ съобщиха за следните промени:

1. Линия 31А – на кръстовището на бул. „Осми Приморски полк“ с бул. „Цар Освободител“ ще завива надясно към бул. „Княз Борис I“.

2. Линии 118 и 118А – на кръстовището с пл. „Съединение“ ще продължават по бул. „Цар Освободител“ и ще завиват наляво по бул. „Княз Борис I“.

3. Линии 14, 17А, 39, 118 и 118А – ще се движат до и от спирка „Пикадили парк“. Няма да обслужват спирки „Карин дом“ и обръщач „Почивка“.

4. Линия 148 – ще се обслужва до и от спирка „Явор“.

5. Линия 209 – ще се движи до спирка „Бриз“ (обръщач на линия 12). Няма да обслужва спирките от „Стадиона“ до „Почивка“ в двете посоки.

6. Линия 209 Бърз – след спирка „Струга“ ще продължава по бул. „Цар Освободител“ и ще завива наляво по бул. „Княз Борис I“. Няма да обслужва спирки „ХЕИ“, „Дубровник“, „Базар Левски“, „Спортист“ и „Средношколска“.

Автобусите ще обслужват спирките по променените трасета двупосочно.

Всички автобуси, които изчакват на спирки ще тръгват + 5 минути от началният час на обръщач „Почивка“, посочват още от общинското дружество.

