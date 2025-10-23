Затварят пътя от кръговото кръстовище на Екопарк Варна към разклона за КК Златни пясъци

Движението ще се извършва двупосочно в южното платно на бул. „Княз Борис I“ (посока КК Златни пясъци)

До тази дата ще бъдат приключени дейностите по бул. „Осми приморски полк“ в района на сп. „Светкавица“

На 3 ноември (понеделник) започват дейностите по следващия етап от проекта на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – КК Златни пясъци, стана ясно по време на днешната реща на ръководството на Община Варна с представители на фирмите-изпълнители. Ще бъде затворено за движение северното платно на бул. „Княз Борис I“ (посока центъра на Варна). Дейностите ще се извършват в участъка от кръговото кръстовище при Университетска ботаническа градина – Екопарк Варна до ул. „Юлен“ (преди Т-образното кръстовище за КК Златни пясъци и Аладжа манастир).

Участъкът от 3,5 км ще бъде изцяло затворен, а не на етапи, уточниха изпълнителите. Движението ще се извършва двупосочно в южното платно (посока КК Златни пясъци).

В момента се подготвя временната организация на движението с поставяне на пътни знаци, прекъсване на мантинелата, обособяване на временни спиркостоянки. Движението в кръговото кръстовище при Екопарка ще бъде ограничено за кратко, през останалото време на строително-монтажните дейности ще се ползва пълният му капацитет. Няма да има промяна в маршрутите и разписанието на линиите на градския транспорт, стана ясно по време на срещата днес.

Началото на дейностите по бул. „Княз Борис I“ (част от републиканския път I-9) e съобразено с приключването на друг обект от ВиК-цикъла – участъкът от бул. „Осми приморски полк“ в района на сп. „Светкавица“. По информация на фирмата-изпълнител до края на следващата седмица ще бъдат завършени асфалтовите дейности в отсечката между ул. „Арх. Манол Йорданов“ (свързваща пътя за кв. „Виница“ с бул. „Княз Борис I“) и разклона за ул. „Катя Чукова“, така че пътят ще бъде отворен за движение по-рано от предварително обявения срок.

