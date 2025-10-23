Защо първокурсникът Кристиан Конов избра Тракийски университет пред най-стария университет в Нидерландия?

Студентът на Аграрния факултет вече е носител на престижни национални и международни отличия за култура, журналистика и обществена дейност

Младият изследовател, поет и обществен деец Кристиан Конов – студент в специалност „Зооинженерство“ към Аграрен факултет на Тракийски университет – Стара Загора, избра да продължи образованието си в България, въпреки полученото предложение за обучение в специалност Cultural Anthropology and Development Sociology в Лайденски университет (Leiden University) – най-старият и един от най-престижните университети в Нидерландия.

„Вярвам, че мога да се развивам и да бъда полезен тук – в Тракийски университет, където традицията, науката и човечността се срещат“, споделя младият старозагорец, който неведнъж е показвал, че успехът не зависи от мястото, а от духа и отдадеността.“, заявява с гордост и отговорност първокурсникът.

Кристиан Конов е носител на първа награда в XVIII Национален конкурс „Стоян Михайловски“ – Русе (раздел „Журналистика“) и на първа награда в IX Международен конкурс „Моята българска бродирана риза – 2025“ – Рим, със стихотворението „Шевици от мълчание“.

Същата година печели и първа награда в III Национален поетичен конкурс „С Белоногата днес“ – Харманли, където журито определя творбата му като „емоционална, оригинална и вдъхновена от родовата памет“.

Сред другите му отличия са втора награда във Фестивала на патриотичното творчество „С Ботевски плам в сърцето“, специална награда за „силен вътрешен диалог“ в Младежкия литературен конкурс „Слушай себе си“ (Столична община – район „Банкя“), както и първо място в националния конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“, организиран от МОН,Националния дворец на децата и НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора.

През юли 2025 г. той представлява България на международни срещи в Истанбул, организирани от TİKA – Турската агенция за сътрудничество и координация, и участва в събития на Генералното консулство на Република Турция, където е единственият млад участник.

За активната си работа и принос към културния живот е номиниран за Forbes Bulgaria „30 under 30“ в категория Култура и изкуство.

Като родоизследовател и колекционер, Кристиан е автор на две самостоятелни изложби. Последната – „История в кадри и думи“, открита на 17 май 2025 г. в Регионален исторически музей – Стара Загора, представя лични вещи, документи и фотографии на неговия прадядо Райчо Конов и артефакти от старозагорски родове.

Изложбата е част от Европейската нощ на музеитеи предизвиква широк обществен интерес като културен мост между миналото и настоящето.

Като студент в Тракийски университет, Кристиан Конов вече заема активна роля в академичния живот – избран е за председател на Студентския съвет на Аграрния факултет и работи по своя първи научен труд, включен в колективния алманах „Памет за старите български родове“ с материал, посветен на художника Антон Митов.

Със своята отдаденост, интелект и културна чувствителност Кристиан Конов олицетворява духа на младите хора на Тракийски университет – хора, които избират да останат, за да градят и вдъхновяват с личния си пример.

Facebook

Twitter



Shares