Засилено полицейско присъствие в района на Рилската света обител за предстоящите празници

четвъртък, август 14, 2025
Преди  големите  християнски празници  Свето Успение Богородично  – на 15 август, и Успение на Свети Иван Рилски – на 18 август,  се очаква да бъде засилен  трафикът към  Рилския манастир.

За да бъде гарантирана сигурността на миряните и гостите, в района на манастира  ще има засилено полицейско присъствие, в което ще бъдат включени и екипи на жандармерията.
Призоваваме гражданите да спазват правилата за движение,  да не спират в активната пътна лента и да спазват указанията на униформените. Желателно е в паркираните автомобили да не се оставят документи и ценности.  От пожарната припомнят, че не бива да се палят огньове, за да се намали рискът от възникване на пожари. При проблем гражданите могат да се обръщат към полицаите в района на Рилския манастир или да потърсят съдействие на тел. 112.

