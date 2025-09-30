Засадиха дърво на приятелството между Русе и Гюргево пред Първа пожарна служба

Дърво, символ на приятелството между българските и румънски регионални власти бе засадено днес пред сградата на Първа районна служба за пожарна безопасност и защита на населението в Русе.

Областният управител Драгомир Драганов заедно със своя заместник Георги Георгиев се включиха лично в инициативата, която е и израз на благодарност за реализираните съвместни проекти. От Регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението са изпълнили четири мащабни проекта с румънските си партньори през последните години по програма Interreg. По най-големия от тях, който приключи в края на 2023 година, бе изцяло ремонтирана сградата на Първа районна служба за пожарна безопасност и защита на населението в дунавския град. Благодарение на реализирането на съвместния проект, чиято стойност беше малко над 2.1 милиона евро за българската страна, всички помещения в сградата бяха и цялостно преоборудвани. Сега сградата отговаря на най-съвременните европейски изисквания, което я превръща в една от малкото от подобен тип в страната. Освен изградените енергийно ефективни системи, са подсигурени и най-съвременните средства за контрол на достъпа и видеонаблюдение. Помислено е и за комфорта на огнеборците. Те имат нов физкултурен салон, столова и места за отдих. „Сътрудничеството между Русе и Гюргево в сферата на извънредните ситуации е на изключително високо ниво. Преди всичко то ни дава сигурност, защото имаме възможността да споделяме общи ресурси, техника и експертиза и на тази база да действаме заедно, координирано и по-ефективно. В критичен момент всяка минута е ценна, а обединените усилия могат да спасят човешки животи“, каза Драганов. Георгиев пък наблегна на превантивната роля на подобно сътрудничество, защото благодарение на него се разработват системи за ранно предупреждение, провеждат се съвместни обучения и учения, а също така се изграждат и общи планове за действие. „Така, когато бедствието настъпи, регионите не са неподготвени – те вече имат изградени връзки, доверие и механизми за координация“, обясни заместник областният управител.

В днешната инициатива се включиха още директорът на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението комисар Светослав Войчев, директорът на Секретариата на Областния съвет на БЧК Антоанета Ябанозова и изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, която има ключова роля за реализирането на споменатите европроекти. Като символ на здравата връзката между Русе и Гюргево бе избрано младо дърво от вида „дъб“. Такова дърво реципрочно бе засадено вчера и в Гюргево.

От своя страна директорът на Регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението комисар Светослав Войчев посочи, че благодарение на предходните три международни проекта със северната ни съседка са придобити специализирани автомобили за гасене на пожари, автомеханична стълба, високопроходими снегоутъпкващи машини /тип ратрак/, водолазно оборудване, облекла, каски, дихателни апарати и др. Комисар Войчев обясни, че една от целите на тези съвместни проекти е използването на специализираното оборудване за взаимни цели. В рамките на последния проект от румънска страна са придобили мобилна работилница, която дава шанс при евентуална повреда на някой от противопожарните автомобили в Русе, те да бъдат ремонтирани на място с помощта на тази работилница. Остава и възможността при бедствие или авария да разчитаме на взаимната си помощ, обясни комисар Войчев, но също така каза, че до този момент това не се е налагало, за щастие. При възникване на кризисна ситуация в Русенско или Гюргевско от съседния град могат веднага да реагират и да изпратят свой екип.

