Заради ремонта на Ученическото общежитие в четвъртък затварят за 2 часа пътен участък в района

Във връзка с извършване на строителни и монтажни работи по проект „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦПЛР „Ученическо общежитие“ и по заявление от фирмата-изпълнител на дейностите, утре, 18 септември, в района на ремонта се въвежда временна организация за безопасност на движението.

Забраната за движение на пътни превозни средства се отнася за ул. „Н.Й.Вапцаров“ в участъка от бул. „Априлско въстание“ до Т-образното кръстовище с улица безименна (до сградата на КНСБ). Временната организация на движението е за периода от 9,00 до 11,00 ч. на 18 септември, четвъртък, и не важи за автомобили, идващи от бул. „Априлско въстание” в посока общински паркинг №3, както и за живущите на бул. „Априлско въстание”№27 и №29, на площад „Момина чешма”№10, на ул. „Н.Й.Вапцаров”№4 и на бул. „България”№17.

Съгласно Заповед на Кмета на Община Разград №1148/17.09.2025 г., която е публикувана на сайта на Община Разград в секция „Уведомления”, промяната в организацията на движението трябва да се сигнализира от фирмата-изпълнител на ремонта „Хранкотош”ЕООД-Варна. Движението на автомобили следва да се осъществява по обходни маршрути по останалите отворени за движение улици при спазване на реда и правилата, установени със Закона за движение по пътищата.

