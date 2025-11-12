Заради ремонта на Ученическото общежитие утре за 2 часа затварят пътен участък в района

Във връзка с извършване на строителни и монтажни работи по проект „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦПЛР „Ученическо общежитие“ и по заявление от фирмата-изпълнител на дейностите на 13 ноември в района на ремонта се въвежда временна организация за безопасност на движението.

Дейностите, предвидени за извършване в този ден, са свързани с монтаж на соларни панели на обекта.

Забраната за движение на пътни превозни средства е за ул. „Н.Й.Вапцаров“ в участъка от бул. „Априлско въстание“ до Т-образното кръстовище с улица безименна (до сградата на КНСБ). Временната организация на движението е за периода от 10,00 до 12,00 ч. на 13 ноември, четвъртък.

Съгласно Заповед на Кмета на Община Разград №1473/11.11.2025 г. промяната в организацията на движението трябва да се сигнализира от фирмата-изпълнител на ремонта „Хранкотош”ЕООД-Варна. Движението на автомобили следва да се осъществява по обходни маршрути по останалите отворени за движение улици при спазване на реда и правилата, установени със Закона за движение по пътищата.

Временната забрана не важи за автомобили, идващи от бул. „Априлско въстание“ в посока – платен общински паркинг №3, както и за живущите на бул. „Априлско въстание“№27 и 29, площад „Момина чешма“№10, ул. „Н.Й.Вапцаров“№4 и бул. „България“№17.

