Заради преасфалтиране затварят подхода за Бетонния мост откъм бул. „Христо Ботев“ в Пловдив

На 1 септември от 8,30 часа до 16,30 часа се затваря за движение подходът към Бетонния мост откъм бул. „Христо Ботев“ в посока район „Южен“, съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Причината е преасфалтиране на компрометираната настилка от северната страна на моста. Ремонтът ще бъде извършен за сметка на фирмата, която положи асфалтовата настилка.

Предстои в началото на септември администрацията на район „Централен“ да обяви обществена поръчка за конструктивно обследване и изготвяне на технически проект за реконструкция на северната част на Бетонния мост „Тодор Александров“, в частта над бул. „Христо Ботев“. В заданието ще бъде включено и обследване на стълбите, които също се нуждаят от ремонт.

Избраният изпълнител следва да извърши измервания на здравината, товароносимостта и да определи необходимите укрепителни дейности, гарантиращи безопасното преминаване на автомобили и пешеходци.

Бетонният мост е построен  преди 45 години и досега не е ремонтиран.

Маршрутът на автобусни линии №1, 11, 27 и 36 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия №1

Посока:  АПК  ,,Тракия“ – кв. Коматево

Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 – Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 – надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,, Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1,   спирка №377 – Събота пазар, направо по ул.,,Бяло море“ спирка №16 – ул.,,Бяло море“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока:   Маршрутът остава непроменен.

Линия № 11

Посока:  Завод ,, Биомашиностроене“- Митница

Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 – Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 – надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,,Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1 ,спирка №377 – Събота пазар, наляво по ул. ,,Охрид“, спирка №375 – ул. ,,Охрид‘‘, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

Линия №27

Посока: ЗХА ,,Родина“ – кв. Коматево

Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 – Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 – надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,, Даме Груев“, спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1,  спирка №377 – Събота пазар, направо по ул.,,Бяло море , спирка №16 – ул. ,,Бяло море“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока:  Маршрутът остава непроменен.

Линия №36. 

Посока: Кв. ,,Изгрев“ – кв. Коматево

Бул. ,,Хр. Ботев“ спирка №335- Военна болница, ляв завой по бул. ,,Найчо Цанов“ , спирка №375- надлез ,,Родопи“ , десен завой по ул.,, Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1,   спирка №377 – Събота пазар, ляв завой по бул. „Македония“ спирка №369 – бул. ,,Македония“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

