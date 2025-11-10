Заради доставка на медицинско оборудване утре ще бъде затворен за движение участък от ул. „Иван Вазов“

Във връзка със заявление до Община Разград от д-р Иван Киселов и в изпълнение на разпоредби от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за движение по пътищата утре, 11 ноември, ще бъде затворен за движение участък от ул. „Иван Вазов“ в Разград. Временната организация за безопасност на движението се въвежда със Заповед №1467/10.11.2025 г. на Кмета на Община Разград.

Затвореният за движение участък от ул. „Иван Вазов“ е в отсечката от ул. „Св. Кв. Кирил и Методий“ до бул. „Бели Лом“, забраната ще е валидна от 8,00 до 17,00 ч. на 11 ноември, вторник. В този период ще бъде извършена доставка по договор на съоръжение „Магнитно-ядрен резонанс“ на медицински център „Респиро“ООД. Временната забрана за движение на пътни превозни средства не се отнася за живущите на ул. „Иван Вазов“№12, № 14 и №16.

За останалите водачи движението следва да се осъществява по обходни маршрути поостаналите отворени за движение улици при спазване на реда и правилата, установени със Закона за движение по пътищата.

Промяната в организацията на движението следва да се организира и сигнализира от управителя на медицинския център д-р Иван Киселов, а контрол на временната организация за осъществят служители на РУ-Разград при ОДМВР-Разград.

