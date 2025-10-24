Заповядайте на премиера на хумористичния сборник „Морски раци“ в Бургас

Учредителите на клуб за хумор и сатира към БПО „Морски раци“ организират премиера на сборника „Морски раци“.

Хумористите ви канят на чаша вино и интересни четива, под режисурата на Румен Велев, на 27 октомври, понеделник, от 18.00 часа в Дома на писателя.

Организатор на събитието е Невена Проданова, а доброто настроение е гарантирано от изпълненията на акордеонен ансамбъл към НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“.

Сборникът вече е част изложбата, посветена на 100-годишнината от рождението на Борис Димовски, която тази вечер се открива в Музей „Дом на хумора и сатирата“ в град Габрово.

Сборникът „Морски раци“ е издаден с подкрепата на Община Бургас.

