Заповядайте на Коледния базар, организиран от Община Смолян на Стария център в града.

Ще откриете разнообразие от продукти и специалитети на местни производители, сладки изкушения, греяно вино и развлечения за най-малките. Зам.-кметът Марин Захариев посети Коледния базар и благодари на производителите, които приеха предложението да изложат продукцията си за смолянчани и гостите на града.

На празничната сцена до Коледната елха от днес започва празничната програма съпътстваща Коледния базар.

С програмата може да се запознаете на следния линк: https://www.smolyan.bg/bg/news/view/6813

Базарът ще продължи до Бъдни вечер.

Facebook

Twitter



Shares