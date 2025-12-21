неделя, декември 21, 2025
Заповядайте на Коледния базар, организиран от Община Смолян на Стария център в града.

Ще откриете разнообразие от продукти и специалитети на местни производители, сладки изкушения, греяно вино и развлечения за най-малките. Зам.-кметът Марин Захариев посети Коледния базар и благодари на производителите, които приеха предложението да изложат продукцията си за смолянчани и гостите на града.
На празничната сцена до Коледната елха от днес започва празничната програма съпътстваща Коледния базар.
С програмата може да се запознаете на следния линк: https://www.smolyan.bg/bg/news/view/6813
Базарът ще продължи до Бъдни вечер.

