Заповеди на кмета на Ямбол за подготовка на общинските структури за зимния сезон

Кметът на Ямбол Валентин Ревански издаде заповеди за предприемане на превантивни мерки за осигуряване на пожарната безопасност и нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на населението през зимния сезон.

Всички ръководители на административни и стопански обекти, училища и детски градини, културни институти, учреждения и ведомства на територията на общината следва да извършат проверка за изправността на отоплителните уреди, комините и електрическите инсталации и да организират извънредни инструктажи по пожарна безопасност на персонала.

По данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, най-честите причини за пожари са свързани с неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди, неизправни ел. инсталации, както и непочистени или повредени комини. В този смисъл община Ямбол призовава гражданите също да предприемат своевременни мерки за обезопасяване на жилищата си.

С цел избягване на инциденти и повреждане на общинските контейнери за смет, в тях е забранено изхвърлянето на горящи предмети и сгурия. Самите съдове са разположени на безопасно разстояние от сгради, паркинги на автомобили и други пожароопасни обекти.

Стриктно трябва да се спазва и изискването на изключване на електрически уреди след приключване на работа с тях.

За осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и обществените услуги при евентуални усложнени зимни условия, в срок до 31 октомври ръководителите на фирми, учреждения и ведомства следва да извършат необходимата подготовка за окомплектоване на хората и техниката, които ще работят при усложнени зимни условия, както и да се осигури резерв от гориво-смазочни материали, луга, пясък, топло облекло и други материални средства.

Ръководителите на електропреносното и електроразпределителното дружество са задължени да предприемат необходимите превантивни мерки за бързо отстраняване на аварии. От „ВиК“- Ямбол се изисква своевременно отстраняване на аварии с цел да се избегне риска от заледяване на пътната настилка и тротоарните площи. Центърът за спешна медицинска помощ предприема мерки за оборудване на автомобилите за работа при усложнени зимни условия с цел осигуряване на надеждна медицинска помощ. Сектор „Пътна полиция“ към Районно управление на МВР ще следи за оборудването на автомобилите за движение при зимни условия с цел превенция на пътно-транспортни произшествия.

По време на есенно-зимния сезон ще се извършва и наблюдение на коритото на река Тунджа от служителите на общинската дирекция „СПООР“ и от ръководителите на местния Хидротехнически район към „Напоителни системи“ и Хидрометеорологичната обсерватория в Ямбол. Ще се следи и нивото на язовир „Двата чучура“ с цел превенция от наводнения.

