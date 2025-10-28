вторник, октомври 28, 2025
Последни:
Региона

Заповеди на кмета на Ямбол за подготовка на общинските структури за зимния сезон

Редактор

Кметът на Ямбол Валентин Ревански издаде заповеди за предприемане на превантивни мерки за осигуряване на пожарната безопасност и нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на населението през зимния сезон.

Всички ръководители на административни и стопански обекти, училища и детски градини, културни институти, учреждения и ведомства на територията на общината следва да извършат проверка за изправността на отоплителните уреди, комините и електрическите инсталации и да организират извънредни инструктажи по пожарна безопасност на персонала.

По данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, най-честите причини за пожари са свързани с неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди, неизправни ел. инсталации, както и непочистени или повредени комини. В този смисъл община Ямбол призовава гражданите също да предприемат своевременни мерки за обезопасяване на жилищата си.

С цел избягване на инциденти и повреждане на общинските контейнери за смет, в тях е забранено изхвърлянето на горящи предмети и сгурия. Самите съдове са разположени на безопасно разстояние от сгради, паркинги на автомобили и други пожароопасни обекти.

Стриктно трябва да се спазва и изискването на изключване на електрически уреди след приключване на работа с тях. 

За осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и обществените услуги при евентуални усложнени зимни условия, в срок до 31 октомври ръководителите на фирми, учреждения и ведомства следва да извършат необходимата подготовка за окомплектоване на хората и техниката, които ще работят при усложнени зимни условия, както и да се осигури резерв от гориво-смазочни материали, луга, пясък, топло облекло и други материални средства.

Ръководителите на електропреносното и електроразпределителното дружество са задължени да предприемат необходимите превантивни мерки за бързо отстраняване на аварии. От „ВиК“- Ямбол се изисква своевременно отстраняване на аварии с цел да се избегне риска от заледяване на пътната настилка и тротоарните площи. Центърът за спешна медицинска помощ предприема мерки за оборудване на автомобилите за работа при усложнени зимни условия с цел осигуряване на надеждна медицинска помощ. Сектор „Пътна полиция“ към Районно управление на МВР ще следи за оборудването на автомобилите за движение при зимни условия с цел превенция на пътно-транспортни произшествия.

По време на есенно-зимния сезон ще се извършва и наблюдение на коритото на река Тунджа от служителите на общинската дирекция „СПООР“ и от ръководителите на местния Хидротехнически район към „Напоителни системи“ и Хидрометеорологичната обсерватория в Ямбол. Ще се следи и нивото на язовир „Двата чучура“ с цел превенция от наводнения.

Интересно от мрежата

Вижте още

Международен фолклорен фестивал „Шарена стомна 2025“

Редактор

Регионална изложба на гълъби ще бъде представенав Новград тази събота

Редактор

Ненчо Русев и галерия „Неси“ ви канят на изложба

Редактор

Pin It on Pinterest