Започват засилени проверки на търговските обекти в Русенско

пОт началото на следващата седмица започват традиционните засилени проверки в търговските обекти в Русенско, които предлагат риба на дребно и едро преди Никулден, съобщи областният управител Драгомир Драганов след среща с директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Юлиян Йорданов. „Нека гражданите бъдат спокойни. Самите търговци се въздържат от недобросъвестни действия“, посочи Драганов, който подчерта още, че се предприемат всички мерки за недопускане продажба на некачествени продукти. Проверките ще продължат до 6 декември включително, като ще се проверяват обектите за производство и търговия с риба и рибни продукти, складове за търговия на едро, заведения за обществено хранене, обекти за търговия на дребно, пазари и борси. На територията на област Русе има 13 специализирани магазина за търговия с риба и рибни продукти и 8 специализирани мобилни обекта. По време на проверките, които са част от национална кампания на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/, ще се следи за наличие на документи за произход и безопасност на рибата, спазване на сроковете и условията на съхранение, съответствие с изискванията за етикетиране, както и за наличието на лични предпазни средства и дезинфектанти. Контролните органи ще обърнат специално внимание на продажбата на риба и рибни продукти на нерегламентирани места и от нерегистрирани търговци. През изминалата година не са установени нарушения.

Припомняме, че върху повърхността на прясната риба трябва да има много тънък слой слуз. Ако слузта е обилна, а слоят плътен, това означава, че рибата е престояла по-дълго време. Люспите трябва да са блестящи, плътно залепени за тялото. Хрилете трябва да са с розово-червен цвят, а очите – бистри. При натискане с пръст върху рибата, вдлъбнатината трябва да изчезне бързо. От БАБХ призовават потребителите да купуват риба само от регистрирани обекти, за да не се излагат на риск. При съмнения за нередности, гражданите могат да подадат онлайн сигнал през сайта на БАБХ или на горещия телефон: 0700 122 99.

Същевременно текат и съвместни проверки с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури на рибарниците в региона. При проверките от ОДБХ си сътрудничат с Комисията за защита на потребителите и с МВР.

