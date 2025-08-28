Започват записванията за 13 безплатни форми за творчество и развитие в Общинския младежки дом

Общинският младежки дом предлага 13 безплатни форми за неформално образование, в които младите хора на Русе могат да се включат през предстоящия творчески сезон 2025/2026 г.

Организираните разнообразни дейности допълват учебния процес и в същото време отделят специално внимание на развитието на личните качества и израстването на децата и младежите в най-важните за тях години. Програмите оползотворяват по най-добрия начин свободното време на подрастващите, развиват техния потенциал и ги предпазват от вредни навици и безполезни занимания.

Записванията започват от 1 септември и продължават до 30 септември. Заявленията могат да се подават на адрес: Русе, ул. „Райко Даскалов“ 2А или онлайн на следния линк: https://forms.gle/6oMfRdG8Y9HzKywZ7

Подробна информация за всички форми и телефони за контакт можете да намерите тук.

