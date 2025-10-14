Започват сондажи на стената на язовира край Николово, остава в сила готовността за евакуация

Данните от последните наблюдения на пиезометрите на язовира в Лесопарк „Липник“ отчитат продължаващо понижаване на влагата в дигата и устойчив спад на водното ниво в язовира.

В резултат на тези показатели за денонощие ще бъде прекратено регулираното изпускане с хидропомпения агрегат на Пожарната служба, като то ще продължи единствено чрез основния изпускателен механизъм. Това стана ясно на днешното заседание на извънредния щаб, сформиран от кмета на община Русе Пенчо Милков.

След 24 часа ще бъде извършен нов контролен преглед на нивото на водата от инж. Семислав Михайлов, който ще определи дали е необходимо поетапно намаляване на дебита, за да се избегне прекалено бързото спадане, което също може да създаде риск за съоръжението.

Кметът Милков заяви, че Община Русе възлага на Геологическия институт при БАН извършването на дълбочинни проби в тялото на дигата. Въпреки първоначално посочения срок от 45 дни, местната администрация настоява анализът да бъде готов в рамките на 20 дни, за да се осигури навременна и задълбочена оценка на състоянието на язовирната стена.

„Щабът отложи вземането на решение за окончателна отмяна на готовността за евакуация до изготвянето на становище от Геологическия институт на база дълбочинни проби“, посочи кметът. Данните от сондажите ще послужат на експертен екип, който ще изготви проект за аварийния ремонт на съоръжението. Милков подчерта, че въпреки положителните резултати от последните измервания, гражданите трябва да запазят готовност за евакуация до отмяната на извънредните мерки.

През последните дни доброволци от общинското формирование са посетили домакинствата в рисковите райони, като са предоставили брошури с указания за поведение при готовност за евакуация. Междувременно са изпълнени всички предложени от експертите мерки за предотвратяване на навлизането на дъждовна вода в пукнатините на пътната настилка по дигата. Предстои и почистване на свлечени земни маси в основата на стената, за да се осигури нормалното оттичане на водата.

Община Русе продължава да следи обстановката в района и ще информира своевременно жителите за нейното развитие и предприетите действия.

