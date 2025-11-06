Започват номинациите за петата инициатива „Доброволчеството носи щастие“

Тя се организира от Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към него по повод 5 декември – Международния ден на доброволеца.

Номинациите са свързани с три категории, които трябва да се опишат в предложението. За „Изключителен принос“ номинираният трябва да е направил значителен и измерим принос към общността чрез своята доброволческа дейност за календарната 2025г. За „Инициативност и лидерство“ се номинират кандидати, проявили инициатива, поели отговорности и вдъхновили други млади хора. За „Положително въздействие“ се отчита как конкретно дейността на номинирания е подобрила живота на други хора или е допринесла за решаването на проблеми.

Подробности за инициативата може да видите на сайта на ОбСНВ – https://pic-razgrad.com/.

Могат да се номинират ученици – участници в училищни превантивни кампании по повод Световния ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик на наркотици – 26 юни, Световния ден на психичното здраве – 10 октомври, Международния ден за безопасен интернет, както и кампании свързани с превенцията на употребата на алкохол, цигари и др.

Номинации могат да се правят и на ученици, учители, персонал на съответното училище, взели участие в дейности, полезни за общността на града: посещения в сферата на социалните услуги и болничните заведения, спасяването на животни или грижа в приюти за тях, грижа за местата за отдих в Разград и околността.

Могат да се правят номинации на ученици, учители, граждани, организации, институции, индивидуално или групово доброволчество с дейности в здравеопазване, образование, спорт и други сфери от обществения и икономически живот, с добри и благородни постъпки, проявили подкрепа в труден момент, запазили достойнството и помогнали на хора от уязвими групи.

Номинациите следва да бъдат добре обосновани, подкрепени с връчени благодарствени адреси или грамоти, може да се използват статии от вестници и снимков материал.

Номинациите се изпращат на адрес: pic_rz@abv.bg; obsnv@razgrad.bg до 12,00 ч. на 21 ноември 2025г. – 12.00 часа. За допълнителна информация – лице за контакти: Станислава Петрова тел.: 0892603027.

