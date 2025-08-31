Започва втората сесия на общинската програма „Култура” в Разград

От 1 септември се приемат проектни предложения

От утре, 1 септември, започва приемът на документи за втората за годината сесия на конкурса за финансиране на проекти по Програма „Култура” на Община Разград.

Право да кандидатстват имат: Културни организации, регистрирани по реда на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народните читалища, Търговския закон и Закона за кооперациите, със седалище на територията на Община Разград; Юридически лица, създадени по Закона за радиото и телевизията, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за висшето образование, при условие, че кандидатстват с проекти в областта на културата, със седалище на територията на Община Разград; Структури на Община Разград в областта на културата и изкуството, регламентирани с акт на ОбС; Артисти на свободна практика, със седалище на територията на Община Разград.

Проектите трябва да са в едно от направленията: Нови културни инициативи, Фестивали и значими събития и Мобилност. Максималната стойност на одобрен проект е 2200 лв. Общият бюджет на „Програма „Култура” е определен с приемането на Бюджета на Община Разград и за 2025 г. е 22 000 лв. след обявяването на първата сесия бяха одобрени три проекта на обща стойност 5332 лв. Те бяха за изработване на нови костюми за Градски мажоретен състав при ЦПЛР ЦРД, за създаване на нов капански танц за ТФ”Лудогорско настроение” и за участие на Фолклорна певческа група “Здравец“ към НЧ”Слънчев лъч 1901”-Островче във фестивал.

Припомняме, че сред основните цели на Програма „Култура” е да подкрепя и стимулира развитието на културни инициативи на територията на Община Разград като осигурява широк достъп до културния продукт и реално повишаване на общественото доверие към местните културни оператори и насърчава културното многообразие. Чрез Програма „Култура” се стимулира развитието на гражданската инициатива в областта на културата и изкуството; както и въвеждането на съвременни образователни практики в областта на културата и изкуствата, насочени към развитието на аудиторията; създават се условия за мобилност на артисти и творчески формации.

Крайният срок за прием на проектни предложения е 19 септември. Те се приемат в Деловодството на Община Разград, като изискванията за кандидатстване, описани в Правилника на Програма „Култура”, както и заповедта за обявяване на втората й сесия са публикувани на интернет страницата на Община Разград в секция Култура.

