Започва втората фаза от проекта за изграждането на Индустриален и логистичен парк Бургас

Започва благоустрояването на най-новата промишлена зона на Бургас – „Юг-Запад“.

Мащабната инвестиция е част от втората фаза на проекта за изграждането на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ и ще се финансира със средства от Плана за възстановяване и устойчивост.

В рамките на проекта ще бъде изградена довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура, която ще обезпечи новите промишлени територии. Ще се изгради ВиК инфраструктура, улично осветление, оптични мрежи. Община Бургас ще ремонтира и ул. „Транспортна“, за да се осигури свързаността на района.

Новата индустриална зона е на площ от над 600 дка, а след предвидените по проекта инвестиции ще предлага отлични условия за развитието на технологични и производствени мощности на нейна територия. Потенциалът ѝ е за разкриването на 700 работни места. 8 са инвеститорите, които вече са проявили интерес да развиват своя бизнес на тази територия.

В рамките на Фаза 1 от проекта за изграждането на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ беше изградена напълно инфраструктурата в промишлена зона „Север“. Там своето производство са ситуирали 40 инвеститори.

