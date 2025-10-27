Започва се реална работа по рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група “Орехово – Малево – Хвойна – Павелско

Община Чепеларе получи финансиране за още 2 обекта в селата Павелско и Лилеково

Днес, 27.10.2025 г., в Кметство Павелско бе подписан Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за дългочакания особено значим за населението обект: “Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група “Орехово – Малево – Хвойна – Павелско”.

На място присъстваха фирмата Изпълнител – “ДРАГИЕВ и Ко” ООД, гр. Пловдив, фирмата Наздор – “ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив” ЕООД, както и ръководството на Община Чепеларе, с кметовете и кметските наместници на засегнатите села.

Управителят на фирмата Изпълнител заяви, че към настоящия момент започва изготвяне на стриктен план-график за изпълнение на строително-монтажните работи.

Обектът се финансира от Закона за държавния бюджет, съгласно подписано споразумение между Министерство на регионалното развитие и благоустройство, и Община Чепеларе, като е получено авансово плащане по споразумението на 29.09.2025 г. в размер на 20 % от сумата за изпълнение, в размер на 1 099 561 лв.

С Постановление № 214 от 22.10.2025 г., Община Чепеларе получи допълнителни трансфери за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по предварително подадени работни проекти за изпълнение на СМР в селата Павелско и Лилеково.

Финансирането за двата обекта е както следва:

– изграждане на подпорна стена в УПИ IV – озеленяване в кв. 137, с. Павелско за 327 523 лв.;

Причина: Бреговете, по които протича река “Селска” в с. Павелско са изградени от земни и полускални почти, като във високите си части са насипни вследствие на благоустрояване на района. По левия висок бряг се намира ул. „Хан Аспарух“. Пътното платно е асфалтирано, но липсват бордюри по източната му част. Това е предпоставка за малки локални свличания на откоса при обилни валежи и компрометиране на пътя. Има реална опасност при следващи валежи целия участък да пропадне и улицата да бъде прекъсната, а това е единствената връзка между старата и новата махала на селото.

– укрепване на главна улица в с. Лилеково на стойност 400 476 лв.

Причината е, че през зимен сезон 2022/2023 г. снеготопенето и поройните дъждове бяха причина за разрушаване на подпорна стена на главната улица в с. Лилеково.

Предстои проектиране и избор на изпълнител за изграждане на подпорна стена в с. Павелско и укрепване на главна улица в с. Лилеково, община Чепеларе.

