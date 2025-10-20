Започва ремонтът на път I-9 в платното от кв. „Сарафово“ към Бургас

Започва ремонт на пътната настилка по пътя Бургас – кв. „Сарафово“, в участъка между пътен възел „Каблешково“ и пътен възел „Сарафово“.

Ремонтните дейности ще се извършват в платното в посока от кв. „Сарафово“ към центъра на гр. Бургас.

Поради това, от 14.00 часа утре, 21.10.2025 г. /вторник/ до 13.12.2025 г. /събота/ ще бъде въведена временна организация на движението в района, като платното за движение в посока от кв. „Сарафово“ към център на град Бургас ще бъде затворено за движение на ППС.

Движението ще се осъществява двупосочно в платното за движение с посока към кв. „Сарафово“.

Ремонтните дейности на пътя Бургас – „Сарафово“ ще включват фрезоване и преасфалтиране на настилката, включително полагане на нова пътна маркировка.

Община Бургас се извинява за причиненото временно неудобство на водачите на МПС и им напомня, че могат да ползват следните алтернативни маршрути в посока за град Поморие и к.к. „Слънчев бряг“ (съгласно приложената схема):

– за гр. Поморие: Пътен възел „Каблешково“ – с. Лъка – с. Каменар – път I-9 /Варна – Бургас/ при кръгово кръстовище Поморие;

– за к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Варна: Пътен възел „Каблешково“ – с. Лъка – гр. Каблешково – път I-9 /Варна – Бургас/ при кръгово кръстовище Ахелой.

Община Бургас разчита водачите на ППС да се съобразяват с въведената временна организация на движение и да използват посочените алтернативни маршрути. Шофирайте внимателно и спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в района!

