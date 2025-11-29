Започва приемът на проектни предложения за Програма „Календар на културните събития на Столичната община за 2026 година“

Столичната община открива процедурата за кандидатстване към Програма „Календар на културните събития на Столичната община за 2026 г.“, която подпомага фестивали, прояви, чествания и инициативи, реализирани на територията на града с безвъзмездна финансова и/или логистична подкрепа.

Приемът на проектни предложения за разделите „Стратегически събития“ и „Значими събития“ ще се осъществи в периода 1 декември 2025 г. – 6 януари 2026 г., като кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез платформата: https://kultura.sofia.bg/calendar/.



„Календарът на културните събития“ е насочен към подкрепа на проекти в следните раздели:

• „Стратегически събития“;

• „Значими събития“;

• „Събития на Столичните райони“;

• „Събития на Столична община“.



Всички кандидатстващи събития трябва да отговарят на минимум една от хоризонталните теми на Програмата:

• Развитие на културната грамотност на деца и младежи и укрепване на връзките между културата и образованието;

• Създаване на достъпна и ангажираща културна среда за хора в трета възраст;

• Екологична устойчивост и прилагане на „зелени“ практики;

• Насърчаване на културни инициативи в периферните райони на София и включване на публики от тези райони.



Във връзка с откриването на приема, заместник-кметът по култура, образование, спорт и младежки дейности Благородна Здравкова коментира:

„Чрез „Календара на културните събития“ тази година приоритетно ще подкрепяме инициативи, които предлагат качествено културно съдържание, демонстрират социална ангажираност, работят с деца и възрастни хора, прилагат устойчиви зелени практики и допринасят за развитието на културния живот в периферните райони на София.“



Изисквания към кандидатстващите събития:

Раздел „Стратегически събития“

• Събитията трябва да допринасят за изпълнението на визията, приоритетите и целите на Стратегия „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София 2023 – 2033 г.“.

• Необходимо е да бъде представена изчерпателна аргументация за съответствие с три приоритета на Стратегията: Творческа икономика, Творческо развитие и Творческа интернационализация, както и с поне една от прилежащите към тях цели.

• При релевантност трябва да се посочи и съответствие със Стратегия „София – творчески град на киното (2017 – 2027)“.

• Кандидатите представят План за развитие и дългосрочна перспектива на събитието.

• Събитието трябва да има най-малко 5 последователни реализирани успешни издания на територията на Столичната община.

Раздел „Значими събития“

• Събитията трябва да допринасят за изпълнението на Стратегията и да демонстрират съответствие с поне един от приоритетите и поне една от целите към него.

• Изисква се събитието да има най-малко 3 последователни успешни издания на територията на Столичната община.

Раздел „Събития на Столична община“

• Приоритетно се подкрепят събития, реализирани в общински културни институти, читалища, училища, детски градини и общински открити пространства.

• Приемът на предложения ще се проведе в три сесии, като точните дати ще бъдат публикувани на: https://kultura.sofia.bg/section-9-content.html.

„Лятна програма“ като самостоятелна финансираща Програма от 2026 г.

Считано от 2026 г. „Лятна програма“ вече е обособена като отделна финансираща програма. Промяната се налага поради значителния ръст на събитията на открито с вход свободен през последните години, които привличат разнообразни публики и осигуряват равен достъп до културни прояви в целия град.

Точните дати за прием на проектни предложения по „Лятна програма“ ще бъдат публикувани на: https://kultura.sofia.bg/section-9-content.html.

Подробните условия, процедурите, необходими документи и актуалните формуляри за кандидатстване са достъпни на: https://kultura.sofia.bg/calendar/.

