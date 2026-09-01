Започва последният за годината прием на заявления за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми в Търговище

В Търговище започва трети и последен за годината прием на документи за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми. Одобрените кандидати могат да получат до 1789,52 евро за изследвания и инвитро процедури.



Документи се подават до 30 септември в Центъра за административно обслужване на Общината. Комисията за разглеждане на заявленията към Общинския съвет ще излезе с решение до средата на октомври.



Кандидатите трябва да са български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на общината през последната една година. Те не трябва да имат задължения към държавата или местната хазна, както и да не са с прекъснати здравноосигурителни права. При тях трябва да е налице доказан стерилитет, лечим единствено с методите на асистираната репродукция.



Припомняме, че общо десет двойки бяха одобрени за финансиране след първите два приема на документи, обявени през март и юни.



През 2025 г. от общинския фонд са подпомогнати 15 двойки, през 2024 г. – 19, през 2023 г. – 8, а през 2022 г. – 9 двойки.



Общо 26 деца са родени с подкрепата на общинския фонд от създаването му през 2013 г. до момента. Последните данни, постъпили в администрацията, са за момченце, родено в края на месец януари 2026 г.



Правилникът за финансово подпомагане и образци на необходимите заявления са публикувани в сайта на Община Търговище.

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