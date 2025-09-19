Започва пореден етап на пръскане срещу боровата процесионка в парк „Аязмото“ – и от земя, и по въздуха с дронове

Вредителят е изтласкан по-навътре от градската част, състоянието на дърветата е по-добро, обобщи зам.-кметът Радостин Танев. Пръска се с биологичен препарат, напълно безвреден за хора и животни и дори за другите насекоми

От тази вечер в старозагорския парк „Аязмото“ започна картографиране с дронове, а от 23-ти септември 2025 г., вторник – следващият етап на пръскане срещу вредителя борова процесионка. За втора поредна година пръскането ще се извършва и наземно, и с дронове за по-значителен ефект, оповести зам.-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев.

Нека старозагорци да знаят, че се извършва пръскане – те нямат основание за тревоги, но все пак да бъдат внимателни, отбеляза зам.-градоначалникът на Стара Загора. Използваните препарати не са опасни за хората и са щадящи.

Обработката ще се извърши отново с биологичния агент бактерия турингиензис – високо вирулентна и агресивно-инвазивна бактерия, която чрез храненето на насекомото попада в храносмилателния му тракт, образува кристали и така настъпва гибелта му, разясни подробно ветеринарният лекар д-р Искрен Станилов.

Миналата година получихме над 80% ефективност от препарата, което го определя като високо ефективен препарат, той е абсолютно безвреден за хората и животните, дори и за другите насекоми; активен е само към семейството на боровата процесионка, изрично подчерта специалистът.

„Вече имаме ефект спрямо първата година, когато започнахме да се борим с този вредител. Знаете, че ние сме единствената община, която извършва абсолютно всички дейности: от механично премахване на къделите, поставянето на капани и пръскането в съответните подходящи периоди“, припомни зам.-кметът Радостин Танев.

Екипът на отдел „Екология“ в Община Стара Загора, заедно с експерти от Тракийския университет и с д-р Искрен Станилов, са направили изследване кои феромонни капани имат най-голям ефект. „И от тази година започваме да слагаме от тях преимуществено. Такива капани са поставени и в някои от селата около Стара Загора. Ще поставим нов вид капани и когато настъпи подходящият сезон – няма да са феромонни, а такива, които се слагат около стъблото на дървото, когато боровата процесионка излиза от къделите и слиза надолу към почвата. Така директно влизат в капана“, разясни Радостин Танев.

Вече има ефект от последователните действия срещу боровата процесионка. Състоянието на дърветата е доста по-добро, а популацията бавно и трайно намалява.

Боровата процесионка е изтласкана доста по-навътре от градската част, целта е мерките да стигнат до горските територии, където от Държавно горско стопанство имат правото да пръскат и с други, по-силни препарати от конвенционалната химия.

„Установихме, благодарение на множеството заложени капани, че имаме три обособени популации на боровата процесионка в парк „Аязмото“: ранна, смесена и късна; това е характерно за България и допринася за най-сложната популация на борова процесионка за Европа, което се потвърждава от БАН“, информира още д-р Искрен Станилов. „Така преценяваме кога е най-удачният момент за извършване на обработката, съответно за подбора на феромоновите примамки и премахване на къдели“, разясни специалистът.

