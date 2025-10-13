Започва подаването на заявления за извършване на таксиметров превоз в община Плевен

Община Плевен уведомява водачите на леки таксиметрови автомобили, че от 27.10.2025 г. (понеделник) започва прием на документи за издаване на разрешителни за извършване на таксиметров превоз на пътници за календарната 2026 година.

С цел своевременно изготвяне на разрешителните, Община Плевен апелира за навременно подаване на необходимите документи от страна на фирмите, извършващи таксиметрова дейност. Документите ще се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани (пл. „Възраждане“ №4, гр. Плевен). За документи, подадени след 22.12.2025 г., разрешителните ще се получават от 05.01.2026 г.

Разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се получава след плащане на дължимия годишен данък върху таксиметров превоз на пътници, който съгласно решение на Общински съвет – Плевен за територията на общината е в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лв.

