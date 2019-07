На 23 юли започва обновяването на една от най-малките улици в София – „Малко Търново“ и ще приключи на 15 септември т.г.

Тя предвижда обновяване на настилките по улицата, на стъпалата и капаците на шахтите, подмяна на уличното осветление, монтиране на нови парапети и елементи на градското обзавеждане.

Целият проект е публично-частно партньорство между строителната компания BLD, която финансира и изпълнява реновацията, архитектурно студио „Серафимов“, което дава на града безвъзмездно архитектурния проект и на Столичната община. На две обществени обсъждания гражданите на София споделиха своите виждания за проекта за реновация на една от най-обичаните улички на София и се прие общото разбиране, че историята, събрана на нея, трябва да бъде показана по ясен и видим начин.

Ето защо на 27 юли, събота, в „София лаб“ ще се проведе за първи път публична обмяна на идеи, наречена Работилници “История на ул. „Малко Търново“, където чрез методите на включващия дизайн всеки гражданин може да участва в създаването на визуализация на историческия разказ за София на тази улица. Работилниците ще се водят от Ивелина Гаджева, която е дипломиран специалист в областта на включващия дизайн и в момента работи в екипа на на The Helen Hamlyn Centre for Design към Royal College of Art, London, където разработва стратегия за развитието на Сингапур Еърлайнс и има многогодишен опит в британски, сингапурски и китайски компании. Всеки, който иска да се включи може да го направи до 24 юли на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6tQoazi_XY9AVj82oykQpmKHWEp6wf6Jz1ZKsoSUtFCF5UQ/viewform .

На 60-те метра на ул. „Малко Търново“ е събрана много история, която показва развитието на града от неговото създаване до наши дни. Там могат да се открият следи от античността, там е и прочутият бар „Луна“, в който представители на царската фамилия са се отбивали на питие, а зад черна врата в една от стените още се намират килии на бившата Държавна сигурност. По фасадата на Държавната агенция все още личат следите от пожара на бившия Партиен дом. Улицата е един от маршрутите на туристите в града.

Малко Търново – Визия