Започва конкурсът „Да украсим за Коледа община Търговище“ 2025 г.

Община Търговище обявява традиционния си конкурс „Да украсим за Коледа община Търговище“.

Конкурсът започва от днес, 1 декември, и ще се проведе в две категории – за най-атрактивна външна празнична украса на жилищен обект/сграда (сграда, балкон, двор), както и за украса на обществено място. Украсата трябва да бъде видима извън обекта.

Участието е отворено за жителите от всички населени места в общината, за физически и юридически лица.

Заявки за участие се подават до 23.59 ч. на 19 декември 2025 г. Изпращат се до три снимки на всеки обект, участващ в надпреварата. По желание може да бъде изпратено и видео с продължителност до 1 минута. Материалите се изпращат на email: presscenter.targovishte@gmail.com. Посочват се имена (организация или фирма), адрес на обекта и телефон за връзка. Всички снимки ще бъдат публикувани във фейсбук страницата, носеща името на конкурса.

Победителите ще бъдат определени от комисия от експерти от местната администрация, които ще обходят всички обекти в периода 22-31 декември и ще класират участниците.

Отличените ще получат ваучер от магазин за стоки за бита. За спечелилите първо място в двете категории те са на стойност 150 лв., за второ място – 120 лв., а за трето място – 100 лв.

Във всяка от двете категории ще бъде връчена награда и за любимец на публиката. Те ще бъдат определени на база харесвания на публикациите с украсата на участниците във фейсбук страницата на конкурса. Получилите най-много харесвания във всяка от двете категории ще получат ваучер на стойност 100 лв. Гласуването (харесването на публикациите) ще е до 12.00 ч. на 5 януари 2026 г.

Регламентът на конкурса е публикуван в уебсайта на Община Търговище:

https://targovishte.bg/wps/wcm/connect/targovishte.bg1005/19032867-621c-4561-93b4-adfac20d4c80/REGLAMENT+DA+UKRASIM+ZA+KOLEDA+25.pdf?MOD=AJPERES&CVID=pH9lXwD

