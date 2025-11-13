Започва цялостно обновяване на детската площадка зад РБ „Априлов-Палаузов“

От днес започва цялостно обновяване на детската площадка зад Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“.

Целта е модернизация на съществуващата детска зона. Проектът предвижда пълна подмяна на остарелите и амортизирани детски съоръжения и настилки. Предвидено е и пълно подновяване на зоните за сядане чрез поставяне на ново екстериорно обзавеждане, съобразено с парковата среда и нуждите на посетителите.

Във времето на ремонтните работи, достъпът до детската площадка ще бъде ограничен, информират от ОП „Благоустрояване“.

