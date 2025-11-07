Започнаха срещите по волейбол от общинския етап на Ученическите игри
В Плевен започнаха срещите по волейбол от общинския етап на Ученическите игри за учебната 2025/2026 година.
Мачовете са за юноши и девойки в 11-12 клас и се играят в два от три гейма.
В първа група на волейбол при юношите са отборите на ПГПЧЕ „Димитър Димов“, ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ и ПГТ „Цветан Лазаров“, а във втора – на ДФСГ „Интелект“, МГ „Гео Милев“, СУ „Иван Вазов“, ПГМЕТ.
Програма на срещите при юношите
4 ноември, вторник
ДФСГ „Интелект“ – ПГМЕТ – мачът завърши 2:0 в полза на ДФСГ „Интелект“;
МГ „Гео Милев“ – СУ „Иван Вазов“ – мачът завърши 2:1 в полза на МГ „Гео Милев“
5 ноември, сряда
ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – ПГТ „Цветан Лазаров“ – отсъдена служебна победа за ПГТ „Цветан Лазаров“;
ПГМЕТ – СУ „Иван Вазов“ – мачът завърши 2:0 в полза на СУ „Иван Вазов“
6 ноември, четвъртък
16.00 часа – ПГПЧЕ „Димитър Димов“ – ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“
17.00 часа – ДФСГ „Интелект“ – МГ „Гео Милев“
7 ноември, петък
14.00 часа – ПГТ „Цветан Лазаров“ – ПГПЧЕ „Димитър Димов“
15.00 часа – МГ „Гео Милев“ – ПГМЕТ
16.00 часа – СУ „Иван Вазов“ – ДФСГ „Интелект“
10 ноември, понеделник
16.00 часа – среща между победителя от първа група и втория от втора група;
17.00 часа – среща между победителя от втора група и втория от първа група
11 ноември, вторник
16.00 часа – среща между загубилите полуфиналите;
17.00 часа – среща между победителите от полуфиналите
В първа група на волейбол при девойките са ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“, СУ „Стоян Заимов“ и ПГПЧЕ „Димитър Димов“, във втора група – отборите на ДФСГ „Интелект“, ПГСАГ „Никола Фичев“ и СУ „Иван Вазов“.
Програма на срещите при девойките
4 ноември, вторник
СУ „Стоян Заимов“ – ПГПЧЕ „Димитър Димов“ – мачът завърши 2:0 в полза на ПГПЧЕ „Димитър Димов“;
ПГСАГ „Никола Фичев“ – СУ „Иван Вазов“ – мачът завърши 2:0 в полза на СУ „Иван Вазов“
5 ноември, сряда
ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – СУ „Стоян Заимов“ – мачът завърши 2:1 в полза на ПГЕХТ „Асен Златаров“;
ДФСГ „Интелект“ – ПГСАГ „Никола Фичев“ – мачът завърши 2:1 в полза на ДФСГ „Интелект“
6 ноември, четвъртък
14.00 часа – ПГПЧЕ „Димитър Димов“ – ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“
15.00 часа – СУ „Иван Вазов“ – ДФСГ „Интелект“
10 ноември, понеделник
14.00 часа – среща между победителя от първа група и втория от втора група;
15.00 часа – среща между победителя от втора група и втория от първа група
11 ноември, вторник
14.00 часа – среща между загубилите полуфиналите;
15.00 часа – среща между победителите от полуфиналите.