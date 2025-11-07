В Плевен започнаха срещите по волейбол от общинския етап на Ученическите игри за учебната 2025/2026 година.

Мачовете са за юноши и девойки в 11-12 клас и се играят в два от три гейма.

В първа група на волейбол при юношите са отборите на ПГПЧЕ „Димитър Димов“, ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ и ПГТ „Цветан Лазаров“, а във втора – на ДФСГ „Интелект“, МГ „Гео Милев“, СУ „Иван Вазов“, ПГМЕТ.

Програма на срещите при юношите

4 ноември, вторник

ДФСГ „Интелект“ – ПГМЕТ – мачът завърши 2:0 в полза на ДФСГ „Интелект“;

МГ „Гео Милев“ – СУ „Иван Вазов“ – мачът завърши 2:1 в полза на МГ „Гео Милев“

5 ноември, сряда

ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – ПГТ „Цветан Лазаров“ – отсъдена служебна победа за ПГТ „Цветан Лазаров“;

ПГМЕТ – СУ „Иван Вазов“ – мачът завърши 2:0 в полза на СУ „Иван Вазов“

6 ноември, четвъртък

16.00 часа – ПГПЧЕ „Димитър Димов“ – ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“

17.00 часа – ДФСГ „Интелект“ – МГ „Гео Милев“

7 ноември, петък

14.00 часа – ПГТ „Цветан Лазаров“ – ПГПЧЕ „Димитър Димов“

15.00 часа – МГ „Гео Милев“ – ПГМЕТ

16.00 часа – СУ „Иван Вазов“ – ДФСГ „Интелект“

10 ноември, понеделник

16.00 часа – среща между победителя от първа група и втория от втора група;

17.00 часа – среща между победителя от втора група и втория от първа група

11 ноември, вторник

16.00 часа – среща между загубилите полуфиналите;

17.00 часа – среща между победителите от полуфиналите

В първа група на волейбол при девойките са ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“, СУ „Стоян Заимов“ и ПГПЧЕ „Димитър Димов“, във втора група – отборите на ДФСГ „Интелект“, ПГСАГ „Никола Фичев“ и СУ „Иван Вазов“.

Програма на срещите при девойките

4 ноември, вторник

СУ „Стоян Заимов“ – ПГПЧЕ „Димитър Димов“ – мачът завърши 2:0 в полза на ПГПЧЕ „Димитър Димов“;

ПГСАГ „Никола Фичев“ – СУ „Иван Вазов“ – мачът завърши 2:0 в полза на СУ „Иван Вазов“

5 ноември, сряда

ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – СУ „Стоян Заимов“ – мачът завърши 2:1 в полза на ПГЕХТ „Асен Златаров“;

ДФСГ „Интелект“ – ПГСАГ „Никола Фичев“ – мачът завърши 2:1 в полза на ДФСГ „Интелект“

6 ноември, четвъртък

14.00 часа – ПГПЧЕ „Димитър Димов“ – ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“

15.00 часа – СУ „Иван Вазов“ – ДФСГ „Интелект“

10 ноември, понеделник

14.00 часа – среща между победителя от първа група и втория от втора група;

15.00 часа – среща между победителя от втора група и втория от първа група

11 ноември, вторник

14.00 часа – среща между загубилите полуфиналите;

15.00 часа – среща между победителите от полуфиналите.

Facebook

Twitter



Shares