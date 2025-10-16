Започнаха ремонтите в 21 населени места в община Разград

От Мортагоново започнаха ремонтите на улици в населените места от община Разград.

Днес Кметът на Община Разград Добрин Добрев извърши оглед на ремонтните дейности в две села – в Мортагоново се полага асфалт на пет улици, а в Пороище се фрезоват три улици. Кметът Добрин Добрев разговаря с двамата кметове на населени места, Ферди Мехмед и Панайот Узунов изразиха удовлетворение, че се инвестират общински средства в подобряване на инфраструктурата в по-малките населени места.

И през тази година, както през 2024 г., в общинския бюджет бяха предвидени 1 000 000 лв. за ремонти на улици по селата. Кои участъци да се ремонтират се определя с решение на Общинския съвет след обобщение от общинския кмет на предложенията на кметовете на населените места и предварително обсъждане с обществените съвети по места. През тази година ремонти ще се извършат на над 70 улици в 21 населени места, общата площ, предвидена за ремонт, надхвърля 34 000 кв.м.

Ремонтите се извършват от „Строймонтаж“ЕАД по обособена позиция №2 от обществена поръчка „Извършване на текущ ремонт на улици, паркинги, междублокови пространства, тротоари, алеи и др. в гр. Разград и населените места на община Разград по обособени позиции”. През следващите дни ремонтите продължават в Ушинци и Радинград, а след това – в останалите села от общината.

По обособена позиция №1 от същата обществена поръчка ремонтите на улици в областния град също продължават – днес се полага асфалтова настилка на ул. „Александър Стамболийски“ в Разград.

