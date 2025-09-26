петък, септември 26, 2025
С подготовка на улиците и фрезоване на първите участъци започнаха ремонтите на уличната мрежа в Разград. Как стартират ремонтните работи днес инспектираха Кметът на Община Разград Добрин Добрев и заместник-кметът Хабибе Расим.

Текущият ремонт на улици, паркинги, междублокови пространства, тротоари, алеи и др. в гр. Разград  се извършва след провеждане на обществена поръчка, като за изпълнител по тази обособена позиция е определена фирма „Пътно строителство“АД. Нейните работници започнаха с фрезоването на улиците: „Дончо Сумпанов“, „Връх Свети Никола“, „Огоста“, предстои повдигане на шахтите по тези участъци и през следващата седмица се очаква и полагане на асфалт.

За ремонт са предвидени 16 улици, сред които и: „Марица“ – в участъка от „Искър“ до „Странджа“, „Арда“, „Александър Стамболийски“ – от „Жеравна“ до „Перистър“, „Анани Явашев“ и други, както и на 5 тротоара, сред които и този до ОУ“Н.Икономов“, както и обособяване на 5 места за временно паркиране в различни райони на града, а също и изграждане на пешеходни алеи в Нов гробищен парк.

Стойността на ремонтите е 1 206 109,76 лв.

