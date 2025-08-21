Започнаха информационни срещи по селата за разделно събиране на отпадъците

Къде да изхвърляме едрогабаритни и строителни отпадъци и какво трябва да изхвърляме в жълтия контейнер по селата – това беше тема на разговор на еколози с част от жителите в най-голямото село в община Габрово – Яворец.

Срещата беше организирана от Община Габрово и в нея участваха и представители на ОП „Благоустрояване“, както и на Местни данъци и такси.

Еколозите и представителите на Регионалното депо за неопасни отпадъци призоваха – направете си домашен компостер и всичкия био отпадък – обелки от плодове и зеленчуци, костилки, утайка от кафе, черупки от яйца, листа –изхвърляте там, защото той няма място в жълтия контейнер. Това всъщност хората припознават като торището в някоя отдалечена част на двора. „Ама то няма как да си изхвърля боклука, пълно е с корени и пръчки от асми“ казва един от жителите. Да, така е, затова да бъдем отговорни един към друг, по съседски. Важно е да припомним, че когато дойде време да изчистим градините си от насаждения и култури – те нямат място в жълтия контейнер и това също е вид нарушение.

Лятото е време за ремонти, дограми, мазилки, сменяме оборудване. За всичко това също има ред, по който отпадъка може безплатно да се изхвърли на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Това беше още един акцент днес по време на срещата. Хората получиха и брошура, където се припомня какви са възможностите. „Проблем е и то голям, защото все по-често след сметосъбиращата техника общинското предприятие се налага да изпраща по две или три камиончета, за да събират едрогабаритен отпадък.“ – обясниха и от общинското предприятие и предложиха заедно да се търси решение на този нарастващ проблем.

Какво може да направите ако подменяте дограма – изискайте от фирмата, която сте наели да прибере свалената такава, те са длъжни и освен това следва да имат сключен договор за оползотворяването й. Сортирани по вид, със собствен транспорт може да ги закарате до Регионалното депо, където безплатно ще ги приемат. Ако наемете транспорт, задължително поискайте след услугата да видите кантарната бележка, защото много често боклукът не отива там, където му е мястото. Мебели, матраци и други обемни отпадъци, също се предават на депото, те не се изхвърлят до контейнера или вътре, защото повреждат съоръженията. Изхвърляйки ги по този начин – това също е нарушение.

За излезли от употреба или неработещи електроуреди – също има варианти и то безплатни, казват еколозите. Единственото което трябва да направите е заявка на тел.: 0800 14 100 или на e-mail: order@makmetal.eu Уредите се събират от посочен от Вас адрес от организацията, след събиране на заявки и изготвяне на график. А ако кметът на селото пожелае, може да организира събирането на тези уреди на избрано от него място и да се прави заявка към фирмата при необходимост.

Хората сме един от най-големите замърсители, ползваме все продукти, които се превръщат в потенциален отпадък. Малко са стоките, които пазаруваме в ежедневието, от които не се генерира боклук. Затова е важно да сортираме и правилно да изхвърляме отпадъците. Строителни, едрогабаритни и електрически – все отпадъци, които имат своето място, стига правилно да бъдат ориентирани.

Срещите по малките населени места в общината ще продължат, предстоят такива и в кварталите на града.

